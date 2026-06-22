¿Cuántos minutos suma Neymar durante sus cuatro Copas del Mundo?
Después de la polémica convocatoria de Neymar a la selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026, el jugador continúa sin ver minutos dentro de la justa debido a una lesión que lo aqueja desde hace más de un mes, y que ya ha generado molestias entre los fanáticos de la Verdeamarela, pues el delantero no hizo el viaje con sus compañeros para su más reciente juego.
Neymar y la dirección técnica brasileña decidieron que el atacante se quedara en su campamento en Nueva Jersey para continuar con su rehabilitación, por lo que no hizo el viaje a Filadelfia para acompañar a los sudamericanos en su enfrentamiento ante Haití.
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Esto generó un nuevo debate en torno al futbolista del Santos de Brasil, pues los minutos que ha sumado el astro dentro de sus cuatro participaciones mundialistas no han sido los esperadas por los fanáticos brasileños que están ávidos por un título mundial más de su selección.
Desde Brasil 2014 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, Neymar ha sumado mil 187 minutos, distribuidos en 13 partidos, número muy bajo si se compara con Lionel Messi, aunque increíblemente no tan lejos de Cristiano Ronaldo. Eso sí, Neymar será superado por el francés Kylian Mbappé, quien está a pocos minutos del delantero brasileño.
En el 2014, Neymar jugó los partidos de grupos ante Croacia, México y Camerún, además de los de octavos y cuartos de final ante Chile y Colombia, perdiéndose la semifinal por una lesión; en Rusia 2018 volvió a disputar cinco partidos, ante Suiza, Costa Rica y Serbia en la primera fase, y después contra de México y Bélgica en la etapa de eliminación; cuatro años después, en Qatar 2022, solo disputó un encuentro de grupos, ante Serbia, pero sí que estuvo presente contra Corea del Sur y Croacia en octavos y cuartos de final.
LIONEL MESSI
Si lo comparamos con su antiguo compañero de clubes, Lionel Messi, los números del brasileño están muy por debajo. El argentino suma dos mil 394 minutos en las seis Copas del Mundo que ha jugado. Desde Alemania 2006 y hasta la edición del 2026 ha competido en 27 partidos, disputando incluso dos finales.
A pesar de que en su primera participación no disputó todos los partidos de su selección, en los otros cuatro torneos sí que estuvo presente en cada uno de ellos, anotando 12 goles y dando 7 asistencias. En la actual justa ya suma un partido más jugado y tres anotaciones más a su cuenta.
CRISTIANO RONALDO
En cuanto a Cristiano Ronaldo, el portugués suma 1264 minutos en seis ediciones distintas, 77 minutos más que Neymar, a pesar de que el brasileño ha llegado a instancias más lejanas que el lusitano con mayor frecuencia.
El portugués disputó 22 partidos entre el 2006 y el 2026, llegando a una semifinal en Alemania y a unos cuartos de final en Qatar. Con el partido inaugural de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante la República Democrática del Congo, ya son 23 los juegos que ha disputado, en los que se ha visto involucrado con 8 anotaciones, incluidas un hat trick.
KYLIAN MBAPPÉ
Por último, Mbappé, el más joven de todos y que aún tiene bastante camino por recorrer en Copas del Mundo, ya suma mil 131 minutos en tan solo dos ediciones completas de la justa, además de un partido en el actual torneo.
Si bien todavía está por detrás del brasileño, son apenas 56 minutos los que los separan, por lo que es inevitable que el parisino termine quedando por encima de Neymar en tiempo jugado. Además, dentro de los mil 131 minutos con los que cuenta Mbappé, ya están incluidos 2 asistencias y 14 goles, además de dos finales del Mundo, ganando una de ellas con apenas 20 años.
Mbappe incluso llegará a 100 partidos con la Selección de Francia en pleno Mundial, en el partido ante Irak
Por lo pronto, parece que Neymar estará acumulando sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026 al saltar a la acción ante Escocia en la última jornada de la fase de grupos, esperando ya haberse rehabilitado de la mejor manera y seguir aportando para Brasil lo que resta del certamen.