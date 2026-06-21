Curazao consigue su primer punto de la mano del guardameta Eloy Room
Cuatro selecciones debutaron una Copa del Mundo este 2026, y dos de ellas ya sumaron su primer punto en el torneo: Cabo Verde y Curazao, que continúan con esperanzas de avanzar de fase y seguir haciendo historia de la mano de sus grandes figuras debajo de los tres palos.
El primer punto que consigue Curazao viene de su empate sin goles ante Ecuador, en donde Eloy Room atajó todo lo que le venía y se convirtió en la figura del cuadro caribeño, que se recuperaba de gran manera de la goleada por 7-1 sufrida ante Alemania en su debut.
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El guardameta de 37 años nació en los Países Bajos, en Nimega, y decidió representar a los de CONCACAF después de que Patrick Kluivert, entonces entrenador de Curazao, lo convenciera de unirse a la selección. Fue así que desde 2015 viste la playera de los isleños, a pesar de haber desarrollado su fútbol principalmente en Europa.
Sus primeros años los vivió dentro de la Eredivisie, jugando para cuadros como Vitesse, Go Ahead Eagles y PSV. Después emigró a Estados Unidos con el Columbus Crew de la MLS. La siguiente temporada regreso al viejo continente al Vitesse y al Cercle Brugge de Bélgica.
Tras su paso por la Belgian Pro League, el guardameta regresó a Norteamérica para jugar con el Miami FC en la USL Championship.
Room fue parte esencial para que Curazao consiguiera su boleto para la Copa del Mundo y se convirtió, junto a su compañero Leandro Bacuna, en los jugadores que más veces han vestido la camiseta del conjunto caribeño.
Una hazaña que se repite
Su gran partido recuerda a lo hecho días atrás por Vozinha, guardameta de Cabo Verde, que también fue pieza importante para que los africanos le arrebataran un punto histórico a España en el primer partido mundialista de su historia.
El arquero de 40 años (tres más que Room) se desempeña también en la segunda división, en este caso con el GD Chaves de Portugal. Vozinha llamó la atención del público tras el encuentro ante los campeones de Europa, quienes ya se encuentran pendientes de su próximo juego ante Uruguay.
Uno de ellos es su madre, quien estará presente en el segundo partido de Cabo Verde en la Copa del Mundo, donde los africanos esperan seguir haciendo historia y cosechar más unidades dentro del sector, soñando incluso con una posible clasificación.
Ambos porteros fueron galardonados con el premio al mejor jugador de sus respectivos encuentros; esto ayudó a que Vozinha acrecentara su fama y viera crecer sus números en redes sociales, pasando de 50 mil seguidores a más de 2 millones, un fenómeno que seguramente Room estará por vivir en los siguientes días.
Mientras que Cabo Verde aún espera medirse a Uruguay y Arabia Saudita, la selección de Curazao solo tiene pendiente un encuentro más en la fase de grupos, ante Costa de Marfil, con el que podría asegurar su pase a la siguiente ronda si consigue una victoria que sería todavía más histórica.