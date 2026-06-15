Daichi Kamada, del rechazo en las academias juveniles a ser el héroe de Japón contra Países Bajos
Corría el minuto 89, Japón contra las cuerdas, pero un balón llegó a Daichi Kamada y, entre la fortuna y el estar en el lugar indicado, lo terminó empujando para anotar el empate ante Países Bajos. En el desborde de su festejo lo acompañó una historia de resiliencia en la que, pese a haber sido rechazado por diferentes clubes en el pasado, cumplió el objetivo de anotar su primer gol en un Mundial.
Este domingo 14 de junio, los Samuráis Azules comenzaron su participación en la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Para ello, se enfrentaban a uno de los firmes candidatos al título, como la "Naranja Mecánica", en el primer juego del Grupo F.
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Si bien Japón le plantó cara a los europeos, también tuvo que sufrir al estar hasta en dos ocasiones abajo en el marcador. Aun así, en la recta final del partido, tras un tiro de esquina, Koki Ogawa se levantó y remató picado, pero fue Daichi Kamada quien desvió el esférico para sentenciar el 2-2 definitivo.
Daichi Kamada, un talento remando contra la adversidad
El mediocampista nació el 5 de agosto de 1996 en la ciudad de Iyo, ubicada en Shikoku, la más pequeña de las islas principales de Japón. Desde pequeño mostró interés en el futbol, uniéndose al equipo de su escuela. Su nivel llamó la atención de los visores del Gamba Osaka, escuadra dos veces campeona de la J-League, que lo fichó para sus categorías juveniles e integrarlo a la Sub-13.
No obstante, las lesiones le jugaron una mala pasada en aquella etapa, lo que le impidió mostrar su verdadero nivel. Debido a esto, en 2012, el club de Osaka decidió darle las gracias y despedirlo.
Aun así, Kamada siguió insistiendo en el sueño de ser futbolista profesional. Primero se unió al equipo de la Escuela Secundaria Higashiyama y, poco después, otra institución le abriría la puerta: el Sagan Tosu. Dicha escuadra le ofreció la oportunidad de completar su formación y, el 8 de abril de 2015, a la edad de 18 años, le permitió debutar en la primera división.
Un rechazo de Milán que transformó en éxito
El ascenso de Daichi Kamada fue meteórico. Dos años después de debutar, en 2017, dio el salto al Viejo Continente con el Eintracht Frankfurt. Una vez con el cuadro alemán, se convirtió en una de las figuras del equipo que conquistó la DFB-Pokal en 2018 y la UEFA Europa League en 2022.
Esto lo llevó a entrar de lleno en el radar del AC Milan. Incluso se despidió de Frankfurt, ya que, tras una serie de negociaciones, tenía un acuerdo de palabra con el conjunto rossonero para convertirse en su refuerzo para la campaña 2023-24. Pero, a último momento, la operación se cayó y tuvo que cambiar de rumbo para firmar con la Lazio.
Tras un año en el conjunto de la capital italiana, llegó al Crystal Palace de la Premier League, donde volvió a tocar la gloria. Kamada ayudó al equipo londinense a conquistar sus primeros tres títulos oficiales, ganando la FA Cup y la Community Shield en 2025, además de la UEFA Conference League en 2026.
Actualmente, el mediocampista se encuentra disputando su segundo Mundial con Japón y se perfila como uno de los elementos a seguir en el camino del Imperio del Sol Naciente durante la justa internacional.