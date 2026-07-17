FIFA designa a Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
Slavko Vinčić ha sido el nombre elegido para llevar las acciones de la gran final del Mundial entre España y Argentina.
La designación arbitral para el último encuentro de Norteamérica 2026 se llevó a cabo este jueves 16 de julio. Mediante un desplegado oficial, la FIFA reveló que será una terna eslovena la que se encuentre en la cancha impartiendo justicia, apoyada por dos jueces jordanos desde las bancas.
- Slavko Vinčić (Eslovenia): Árbitro central
- Tomaž Klančnik (Eslovenia): Asistente 1
- Andraž Kovačič (Eslovenia): Asistente 2
- Adham Makhadmeh (Jordania): Cuarto árbitro
- Mohammad Al-Kalaf (Jordania): Árbitro de reserva
Dirigió el México vs Ecuador
Durante la copa, el esloveno vio actividad durante la fase de grupos en el empate 1-1 entre Marruecos y Brasil, así como en el triunfo de Argelia por 2-1 sobre Jordania. Mientras tanto, en las fases eliminatorias únicamente dirigió la victoria de México por 2-0 ante Ecuador en los dieciseisavos de final.
A lo largo de estos encuentros mostró siete tarjetas amarillas y una sola roja. Dicha expulsión fue contra el ecuatoriano Piero Hincapié, aplicando la Ley Prestiani, la cual prohíbe que los jugadores se tapen la boca al momento de dirigirse a un rival, con la intención de evitar que usen esta estrategia para decir insultos discriminatorios sin ser vistos.
Como dato curioso, la final será la primera vez en la justa que le toque dirigir el partido de un equipo europeo. Además, será la tercera ocasión en la que tenga en la cancha a un conjunto sudamericano.
Una final de Champions y una de Europa League lo respaldan
Acerca de su carrera, debutó profesionalmente en su país en 2007 y, desde 2010, recibió el gafete FIFA. Esto le abrió las puertas para dirigir diversos eventos como la Eurocopa, eliminatorias mundialistas, Copas del Mundo juveniles y dos Mundiales mayores.
A nivel de clubes, en 2022 fue elegido el juez para la gran final de la Europa League, donde el Eintracht Frankfurt venció en penales al Rangers de Escocia. Luego, en 2024, fue quien dirigió las acciones del duelo definitorio de la Champions League, donde el Real Madrid levantó su última "Orejona" venciendo 2-0 al Borussia Dortmund.
Slavko Vinčić estuvo la última vez que Argentina perdió en un Mundial
En cuanto a su primer Mundial, en Qatar 2022, le tocó pitar el partido de la primera jornada, en el que Arabia Saudita derrotó 2-1 a Argentina. Aquella vez, con el respaldo del VAR, tuvo que anular tres anotaciones por fuera de lugar: una a Lionel Messi y dos más a Lautaro Martínez.
Lo curioso es que, desde entonces, Argentina ya no volvió a perder un solo juego en los Mundiales, levantando el título en dicha edición y ahora alcanzando una nueva final.