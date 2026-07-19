De la realeza a las calles: España celebra su segundo título mundial

¡@SEFutbol, sois campeones del mundo!



Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el… https://t.co/Fp28lP6b8r