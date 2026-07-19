De la realeza a las calles: España celebra su segundo título mundial
España es una fiesta. Desde el palco del estadio en East Rutherford, donde el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron la victoria de La Roja, hasta las calles de Madrid que estallaron en júbilo, millones de españoles celebran la conquista del segundo título mundial de su historia.
La Selección Española derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 para volver a levantar el trofeo más importante del futbol, 16 años después de aquella inolvidable conquista en Sudáfrica 2010.
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Minutos después del silbatazo final, la Casa Real española felicitó al equipo a través de sus redes sociales, destacando el camino recorrido por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
"Habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo", publicó la Casa Real.
El mensaje continuó con un reconocimiento para todos los integrantes del combinado español. "Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título, mañana recordaremos una leyenda".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se sumó a las felicitaciones con un mensaje breve pero contundente: "¡¡Somos campeones del mundo!! ¡¡Enorme nuestra Selección!! Gracias, equipo".
Mientras las autoridades celebraban desde el estadio y las redes sociales, las calles de Madrid comenzaban a teñirse de rojo. Apenas habían transcurrido dos minutos del lunes en España cuando el pitido final provocó una explosión de alegría acompañada por el sonido incesante de los cláxones de cientos de automóviles.
Miles de aficionados, vestidos con los colores de La Roja y ondeando banderas españolas, comenzaron a dirigirse hacia la emblemática Plaza de Cibeles, lugar habitual de las grandes celebraciones deportivas del país.
La Plaza de Colón, donde se instaló una fanzone para seguir la final, también se convirtió en escenario de los festejos. Entre cánticos, abrazos y bengalas que iluminaron la noche madrileña, los aficionados celebraron el regreso de España a la cima del futbol mundial.
"¡Campeones, campeones!", se escuchó corear una y otra vez entre una multitud entregada a la celebración.
Dieciséis años después de conquistar su primera estrella en Sudáfrica, España vuelve a ser campeona del mundo. Y esta vez, el festejo une a un país entero: desde la realeza hasta las calles de Madrid, todos celebran a una nueva generación que ya escribió su nombre con letras doradas en la historia del futbol. AFP