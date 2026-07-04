De México a Canadá; Colombia será la única selección en jugar en los tres países anfitriones
La selección colombiana cerró su pase a los octavos de final después de derrotar Ghana en la ronda de 16avos. Ahora, los cafeteros deberán viajar de nueva cuenta a un nuevo país en esta Copa del Mundo, pues para enfrentar a Suiza en la siguiente ronda tendrán que viajar a Canadá, haciéndolo el único equipo que jugó un partido en los tres países sede.
Para el Mundial del 2026, Estados Unidos, México y Canadá fungen como anfitriones en un torneo que por primera vez tenía tres países sede, pero de las 48 selecciones participantes, solamente una estará jugando al menos un partido en cada una de ellas.
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Colombia inició su andar en la presente justa en el Estadio Ciudad de México, en donde derrotó 3-1 a la debutante Uzbekistán. La segunda fecha tuvo un viaje corto, pues de la capital del país viajó al Estadio Guadalajara para chocar ante la República Democrática del Congo, a la que derrotó por la mínima.
Se despediría de México como líder de su grupo para jugarse el primer lugar contra Portugal en los Estados Unidos. En el Estadio de Miami igualaron sin goles y se quedó con la cima, por lo que terminó del lado del cuadro que, en caso de continuar avanzando, eventualmente los mandaría a Canadá.
Y así sucedió, en el Estadio de Kansas City se midieron ante Ghana en la ronda de 16avos, y con una victoria por la mínima avanzaron a la fase de octavos de final. Ahora tocará viajar al tercer país norteamericano para chocar contra Suiza en el Estadio de Vancouver; este será el último partido en tierras canadienses, pues a partir de cuartos de final todo el torneo es en Estados Unidos.
En caso de continuar avanzando, Colombia deberá regresar a territorio estadunidense para viajar nuevamente a Kansas City en unos hipotéticos cuartos de final; en caso de seguir con vida tendrá que trasladarse a Atlanta, y después volver o a Miami o moverse a Nueva York, en un juego por el tercer lugar o por la gran final respectivamente.
Otras selecciones que jugaron en por lo menos dos de las tres sedes fueron: Sudáfrica, República Checa, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza, Australia, Turquía, Nueva Zelanda, Egipto, Bélgica, Argelia, Ecuador, Inglaterra, España, Uruguay, Suecia, Túnez, Japón, Marruecos y Países Bajos.
OTRO CASO PARTICULAR
De las tres selecciones anfitrionas, la única que tuvo que jugar fuera de su país antes de llegar a los cuartos de final fue Canadá, que para los 16avos y octavos de final se trasladó a los Estados Unidos después de quedar en segundo lugar de su grupo por detrás de Suiza.
Esto provocó que tuviera que abandonar la localía, pues solo el primer lugar de ese grupo seguiría jugando en Canadá, plaza que le tocó a Suiza, razón por la que los europeos tuvieron que hacer de locales en el Estadio de Vancouver tanto en 16avos de final ante Argelia como ahora en octavos contra Colombia.
¿CÚANDO JUEGA COLOMBIA?
El partido de octavos de final entre Colombia y Suiza se llevará a cabo el martes 7 de julio desde el Estadio de Vancouver a las 14:00 horas del centro de México.