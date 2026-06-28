De Portugal a Ghana: las raíces de la Selección de Canadá que hace historia
Canadá hace historia en la Copa del Mundo al avanzar a la ronda de octavos de final por primera vez; los anfitriones estarán dentro de los mejores 16 del torneo gracias al gol de los últimos minutos de Stephen Eustáquio, un futbolista con ascendencia portuguesa que forma parte de una escuadra que basa su fútbol en jugadores con raíces repartidas por todo el mundo.
Con algo que se hace cada vez más común dentro del fútbol de selecciones, Canadá saltó al Estadio de Los Ángeles para enfrentar a Sudáfrica con 10 de sus 11 titulares con raíces fuera del país, desde África hasta otras partes de Norteamérica.
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Para el primer partido en la historia de los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo, los de la Hoja de Maple utilizaron en total a 14 jugadores con ascendencia en otros países, con solo dos de ellos nacidos en Canadá de padres canadienses; esta combinación de nacionalidades es parte crucial para la mejora del juego de una selección que por primera vez avanzó de la fase de grupos.
La defensa, conformada por Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea, pasa por Europa y llega hasta el Caribe. Johnston, jugador del Celtic de Glasgow, cuenta con ascendencia irlandesa por parte de su madre; Bombito tiene padres nacidos en Kinshasa, República Democrática del Congo; Cornelius cuenta con dos nacionalidades, además de la canadiense, gracias a su padre, nacido en Barbados, y a su madre, nacida en Jamaica; el último en la defensa es Laryea, quien cuenta con ascendencia ghanesa.
En el mediocampo se encuentra el autor del gol que les dio el pase a los octavos de final, Stephen Eustáquio, de padres portugueses e incluso llegó a portar la camiseta de Portugal en la categoría Sub-21; a su lado se encontraba Nathan Salibá, que cuenta con ascendencia libanesa y haitiana por parte de sus padres; por el extremo derecho se encontraba Tajon Buchanan, con raíces en Jamaica; del otro lado estaba Liam Millar, que cuenta con ascendencia inglesa por parte de su padre.
Arriba estaba Jonathan David, delantero de la Juventus, que cuenta con las nacionalidades estadounidense y haitiana al haber nacido en Brooklyn; acompañándolo en punta estaba Tani Oluwaseyi, nacido en Nigeria, pero que a los 10 años se mudó a Canadá.
Además de los titulares, cuatro de los que entraron de cambio también cuentan con raíces extranjeras. Luc de Fougerolles es de madre iraní y nació en Inglaterra; Niko Sigur tiene ascendencia croata gracias a sus padres; Promise David es originario de Nigeria; y el más conocido de todos, Alphonso Davies, es hijo de padres liberianos y nació en Ghana, en un campo de refugiados, antes de emigrar a Canadá a los cinco años.
SOLO DOS FUTBOLISTAS CON RAÍCES EN CANADÁ
De los 16 jugadores presentes en el terreno de juego ante Sudáfrica, solo dos tienen raíces canadienses y nacieron en el país: Jacob Shaffelburg y el guardameta Maxime Crépeau, aunque el portero está casado con una mujer con ascendencia chilena, por lo que sus hijos también tienen la doble nacionalidad.
El caso contrario es el de sus rivales, pues los 13 futbolistas que tuvieron minutos contra Canadá nacieron y tienen raíces únicamente en Sudáfrica, lo que convierte al conjunto africano en uno de los equipos del Mundial 2026 con menos jugadores de ascendencia extranjera, un caso similar al de Arabia Saudita, donde todos sus futbolistas nacieron en el país.
CANADÁ ESPERA RIVAL
La próxima vez que los canadienses salten al campo será en el Estadio de Houston para el duelo de octavos de final, donde esperan al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos; el partido de octavos se llevará a cabo el sábado 4 de julio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.