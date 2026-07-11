Del exilio a un milagro médico: así se forjaron las figuras de Suiza que ahora desafían a Argentina
Suiza se ha convertido en un país multicultural. Ejemplo de ello es su selección nacional, la cual reúne entre sus 26 futbolistas historias de vida que abarcan desde la migración y los crímenes de guerra hasta una carrera deportiva que fue producto de un milagro de la medicina.
A continuación, conocerás las historias de tres jugadores suizos que ahora buscan dar la gran sorpresa en la Copa Mundial 2026.
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El hijo de un activista que peleó por la libertad de un país
El primer caso es el de la gran figura y capitán de este combinado, Granit Xhaka. Si bien él nació en Suiza, sus raíces están en la comunidad albanesa de Kosovo, dentro de una familia que luchó por la soberanía y los derechos de su pueblo.
Su padre, Ragip Xhaka, fue un activista que durante su juventud participó en las manifestaciones estudiantiles de la Universidad de Pristina en 1986. Lo relevante de este movimiento es que sirvió como preámbulo para lo que más tarde derivó en las guerras de separación de Kosovo de Yugoslavia y Serbia. Por esta razón, Ragip fue arrestado como prisionero político durante tres años, tiempo en el que fue víctima de represión y torturas.
Tras salir de prisión en 1990, y ante el temor a las represalias, Ragip Xhaka y su esposa, Elmaze, huyeron a Suiza en busca de refugio. Fue allí donde nacieron Granit y su hermano Taulant, quien también es futbolista profesional, pero decidió representar a Albania a nivel internacional.
El niño que solo tenía 50 % de probabilidades de vivir
El segundo caso es el de Ricardo Rodríguez, lateral de 33 años y otro de los pilares del conjunto helvético. Su nombre hispano se debe a que su padre era español y su madre, chilena.
Su historia de superación comenzó antes de su nacimiento. Resulta que, en el octavo mes de embarazo, los médicos le detectaron una hernia diafragmática congénita que había desplazado sus órganos, impidiendo que funcionaran correctamente. Por ello, sometieron a su madre a una cesárea de emergencia para que el pequeño, recién nacido, fuera intervenido de inmediato. El problema era que el bebé solo tenía el 50 por ciento de probabilidades de sobrevivir.
Rodríguez ganó esa primera batalla contra la muerte. Tras una infancia entre hospitales y cuidados exhaustivos, logró salir adelante. Años más tarde se convirtió en uno de los futbolistas que, junto a Xhaka, llevó a Suiza a conquistar el histórico Mundial Sub-17 de 2009.
El futbolista que le anotó un gol a sus propias raíces
Por último, destaca la historia de Breel Embolo. El delantero de 29 años nació en Yaundé, Camerún. Sin embargo, poco tiempo después, sus padres se divorciaron y su madre, buscando un mejor futuro, se lo llevó a Europa cuando tenía 5 años. Primero llegaron a Francia, pero después se mudaron a Suiza con su padrastro.
Aun así, su infancia estuvo llena de incertidumbre legal, ya que ni él ni su madre contaban con la nacionalidad suiza. Por esta razón tuvo que esperar hasta cumplir los 19 años para aprobar su examen de naturalización y obtener el pasaporte que le permitió representar a la Rossocrociati.
Con lo que no contaba era con que el fútbol lo iba a poner cara a cara contra Camerún en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Eso no fue lo más difícil, sino que Embolo anotó el gol que sentenció la derrota del conjunto africano, un tanto que no celebró por respeto a su pasado y a sus orígenes.
La cita con el destino
Ahora, estos tres jugadores buscarán guiar al fútbol suizo hacia su mejor Mundial de la historia.
Este sábado 11 de julio a las 19:00 horas intentarán dar la campanada ante Argentina por los cuartos de final y, por primera vez, alcanzar una semifinal de la Copa del Mundo en el Mundial de Norteamérica 2026.