La despedida soñada: Monterrey baja el telón del Mundial con el Países Bajos vs. Marruecos
MONTERREY / ENVIADO- La Copa del Mundo vivirá este lunes su último capítulo en Monterrey y lo hará con el partido más atractivo que recibirá la ciudad. Países Bajos y Marruecos, dos de las selecciones que mejor futbol han desplegado en el Mundial 2026, se enfrentarán en el Gigante de Acero por un boleto a los octavos de final, en un encuentro que promete intensidad y un gran choque.
El nivel futbolístico de Monterrey fue de menos a más conforme avanzó el Mundial. Tras albergar tres partidos de la fase de grupos que fueron aumentando la exigencia y dejando un ambiente excepcional en las tribunas, el cierre llegará con un enfrentamiento entre dos equipos que han convencido por su propuesta ofensiva, dinamismo y capacidad para competir al máximo nivel.
Te puede interesar: Marruecos, como en casa: volverá a jugar un partido del Mundial en Monterrey 40 años después
La selección neerlandesa llega respaldada también por una auténtica marea naranja. Desde el fin de semana comenzaron a arribar miles de aficionados procedentes de los Países Bajos, y las autoridades estimaban la presencia de más de 20 mil seguidores "oranjes", quienes buscarán convertir las calles de Monterrey y las gradas del BBVA en una extensión de Ámsterdam.
Del otro lado estará Marruecos, uno de los equipos que más simpatías ha despertado durante el torneo y que intentará seguir escribiendo una historia que comenzó hace cuatro décadas, precisamente en suelo regiomontano.
Marruecos vuelve a Monterrey 40 años después
Para los Leones del Atlas, el partido también tendrá un significado especial por el vínculo histórico que mantienen con Monterrey.
La última vez que Marruecos disputó un Mundial en la ciudad fue durante México 1986, cuando el conjunto africano jugó aquí sus tres encuentros del torneo. Debutó con un empate sin goles frente a Polonia en el Estadio Universitario; posteriormente igualó 0-0 con Inglaterra en el Estadio Tecnológico, y finalmente regresó al Universitario para disputar los octavos de final, donde cayó por la mínima diferencia ante la entonces Alemania Federal.
Cuatro décadas después, la selección marroquí volverá a presentarse en una Copa del Mundo en Monterrey, aunque esta vez lo hará en un escenario distinto. El duelo frente a Países Bajos marcará su estreno en el Estadio Monterrey, con lo que habrá disputado partidos mundialistas en los tres inmuebles que han sido sede de una Copa del Mundo en la ciudad: el Universitario, el Tecnológico y ahora la casa de Rayados.
Compañeros ayer, rivales hoy
Más allá del atractivo que representa el duelo entre dos de las selecciones más sólidas del torneo, el partido también reunirá sobre el terreno de juego a futbolistas que hasta hace poco compartían vestidor.
Los casos más recientes son los de los marroquíes Ismael Saibari y Anass Salah-Eddine, quienes hace apenas unas semanas celebraban junto al neerlandés Guus Til la conquista de la Eredivisie con el PSV Eindhoven.
También habrá un reencuentro especial para Noussair Mazraoui. El lateral marroquí, nacido en los Países Bajos y formado en las fuerzas básicas del Ajax, compartió varios años con Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch en el conjunto de Ámsterdam. Además, coincidió con Gravenberch durante su paso por el Bayern Múnich.
La lista continúa con Achraf Hakimi, quien fue compañero del delantero Donyell Malen en el Borussia Dortmund, y con Sofyan Amrabat, que compartió vestidor con Noa Lang durante su etapa en el Club Brujas de Bélgica.
Sin embargo, todas esas amistades quedarán de lado durante 90 minutos. Los propios protagonistas han reconocido que el afecto existe fuera de la cancha, pero que una Copa del Mundo obliga a dejar cualquier vínculo personal en segundo plano cuando el balón comienza a rodar.
Después de una fase de grupos que fue creciendo en calidad futbolística y ambiente, Monterrey bajará el telón de la Copa del Mundo con un duelo que reúne a dos de las selecciones que mejor fútbol han desplegado en el torneo. La ciudad se despedirá así con broche de oro, ofreciendo un partido que, por el nivel de sus protagonistas, bien podría pasar como una final adelantada.