Marruecos, como en casa: volverá a jugar un partido del Mundial en Monterrey 40 años después
MONTERREY / ENVIADO | Cuatro décadas después de escribir una de las páginas más importantes de su historia mundialista, Marruecos volverá a pisar una cancha de Monterrey. La selección africana disputará su cuarto partido mundialista en la ciudad norteña cuando enfrente a Países Bajos, en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026, más que cualquier otro representativo extranjero.
Ninguna otra selección ha tenido tanta actividad en Monterrey durante una Copa del Mundo. Los Leones del Atlas ya conocen dos de los tres escenarios mundialistas de la ciudad (dos de ellos en la Copa del Mundo de 1986) y ahora jugarán en el tercero, convirtiéndose en el primer equipo en disputar encuentros mundialistas en el Estadio Universitario, el Estadio Tecnológico y ahora en el Estadio Monterrey.
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Su regreso, además, llega exactamente 40 años después de aquella histórica actuación en México 1986, cuando Monterrey se convirtió prácticamente en su segunda casa y accedieron a Octavos de Final.
El debut en el Universitario
La relación de Marruecos con Monterrey comenzó el 2 de junio de 1986, cuando debutó en la Copa del Mundo frente a Polonia en el Estadio Universitario. El encuentro terminó 0-0, pero ese punto sería el primero de una campaña que cambiaría la historia del futbol africano.
Aquel empate dejó buenas sensaciones para un equipo que, aunque llegaba como víctima del Grupo F, mostró orden defensivo y personalidad ante un conjunto europeo que partía como favorito.
Empate en el Tecnológico ante Inglaterra
Cuatro días después, el 6 de junio de 1986, Marruecos volvió a presentarse en Monterrey, ahora en el Estadio Tecnológico. El rival era Inglaterra y nuevamente el marcador terminó 0-0.
Ese resultado mantuvo con vida a los africanos y les permitió llegar a la última jornada con posibilidades reales de clasificar a los octavos de final.
La clasificación histórica llegó en Guadalajara
El tercer compromiso del Grupo F ya no se disputó en Monterrey. Marruecos viajó a Guadalajara para enfrentar a Portugal y sorprendió al mundo con un contundente triunfo de 3-1.
Gracias a esa victoria terminó como líder del grupo por encima de Inglaterra, Polonia y Portugal, convirtiéndose en la primera selección africana en ganar un grupo y avanzar a los octavos de final de una Copa del Mundo, una hazaña inédita hasta entonces.
La vuelta a Monterrey para los octavos de final
El destino quiso que el premio por avanzar fuera regresar a Monterrey.
El 17 de junio de 1986, Marruecos volvió al Estadio Universitario para enfrentar a la entonces República Federal de Alemania en los octavos de final. Durante 87 minutos resistió a una de las grandes potencias del futbol mundial y parecía encaminar el encuentro al tiempo extra.
Sin embargo, un potente disparo de Lothar Matthäus, al minuto 88, rompió el empate y le dio la victoria 1-0 a los alemanes, poniendo fin a la histórica aventura marroquí en México 86.
Pese a la eliminación, Marruecos dejó una huella imborrable al convertirse en el primer representante africano en superar la fase de grupos de un Mundial.
Regreso 40 años después
Ahora, cuatro décadas más tarde, los Leones del Atlas volverán a Monterrey para escribir un nuevo capítulo de esa historia.
El duelo frente a Países Bajos en el Estadio BBVA será su cuarto partido mundialista en la ciudad, una cifra que ninguna otra selección extranjera alcanzará durante la Copa del Mundo de 2026.
Además, Marruecos será la única selección que habrá jugado partidos de Copa del Mundo en los tres estadios mundialistas de Monterrey: el Universitario, el Tecnológico y el BBVA.
Ese recorrido convierte a Monterrey en una sede especialmente familiar para el conjunto africano, que 40 años después volverá a una ciudad donde protagonizó una de las gestas más importantes de su historia.
Los partidos mundialistas de Marruecos en Monterrey
2 de junio de 1986
- Rival: Polonia
- Marcador: Marruecos 0-0 Polonia
- Estadio: Universitario
6 de junio de 1986
- Rival: Inglaterra
- Marcador: Inglaterra 0-0 Marruecos
- Estadio: Tecnológico
17 de junio de 1986 (Octavos de final)
- Rival: República Federal de Alemania
- Marcador: Marruecos 0-1 Alemania Federal
- Estadio: Universitario
29 de junio de 2026 (Dieciseisavos de final)
- Rival: Países Bajos
- Marcador: Por disputarse
- Estadio: Monterey