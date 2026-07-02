Día 21: México confirmó a su rival y las potencias mostraron su jerarquía
El vigésimo primer día del Mundial tuvo episodios de confirmaciones, no solo del rival de México, sino también de victorias de los tres favoritos de la jornada, aunque algunos superaron los dieciseisavos de final con muchos apuros.
Después de que en los días previos los partidos se habían definido en penales o con goles agónicos, el duelo entre Inglaterra y Congo terminó de la misma manera, luego de que los británicos estuvieron contra las cuerdas hasta el minuto 75, cuando parecía que los africanos serían el rival de México.
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Pero un par de goles de Harry Kane en el tramo final del partido permitieron que las aguas volvieran a su nivel y que el equipo europeo se convirtiera en el rival ante el cual el Tricolor buscará el boleto a los cuartos de final el próximo domingo en el Estadio Azteca.
Ese 2-1 británico significó el primer triunfo europeo de la jornada, ya que luego Bélgica también venció a Costa de Marfil, aunque con un desenlace cruel para los marfileños, que llegaron a tener una ventaja de 2-0.
Sin embargo, en los últimos cuatro minutos el equipo belga empató el partido, para luego anotar el 3-2 definitivo en la compensación del segundo tiempo extra, cuando el juego estaba a nada de irse a penales.
Todos esos momentos de apremio de ingleses y belgas ya no se vieron durante la clasificación de Estados Unidos, que ganó 2-0 a Bosnia sin contratiempos, aunque no podrá contar con su delantero estelar, Folarin Balogun, para el próximo partido, pues fue expulsado este miércoles.
El equipo de Mauricio Pochettino se convirtió así en el tercero de los tres anfitriones que avanzó a los octavos de final, donde ya estaban instalados México y Canadá. Mientras México enfrentará a Inglaterra y Canadá a Marruecos, el equipo estadounidense jugará contra Bélgica.
Así transcurrió el día número 21 del Mundial 2026, que ya superó la mitad de su calendario, con 82 de 104 partidos disputados.
Con menos Mundial por delante, ya son cada vez más los equipos que iniciaron su reconstrucción, como Ecuador, que después de quedar eliminado se quedó sin entrenador, pues Sebastián Beccacece se suma a los casos de las selecciones de Túnez, Corea del Sur, Países Bajos, Chequia, Uruguay y Escocia.