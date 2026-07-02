"Para ser campeón del mundo, debes enfrentar partidos difíciles": Kane sobre su duelo con México
La figura de la selección de Inglaterra, Harry Kane, expresó su emoción por enfrentar a México en el Estadio Ciudad de México en los octavos de final. El goleador se dijo consciente de que será un encuentro difícil, tanto por las condiciones del rival como por tener a toda una afición en contra. Sin embargo, aseguró que estos son los partidos para demostrar si su selección está al nivel para ser una verdadera candidata al título.
Este miércoles 1 de julio, Kane anotó un doblete y le dio la victoria a su equipo por 2-1 sobre la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
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Al término del encuentro, el atacante atendió a los medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre cómo se siente ante la posibilidad de jugar contra uno de los anfitriones del torneo.
“Contra México en México será un ambiente increíble y difícil. Pero si queremos ser campeones del mundo, tenemos que enfrentar partidos difíciles (...). Habrá otro juego extremadamente difícil en cuatro días. Son dos buenos equipos; tenemos que estar listos contra México en su casa. Quiero recuperarme rápido y, obviamente, enfocarnos en lo que sigue este domingo”, declaró Harry Kane.
El duelo se celebrará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Para este encuentro, el Tri llegará con paso perfecto, registrando cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra. No obstante, el atacante de 32 años suma cinco tantos en el torneo y ahora tratará de ser el primero en vencer la meta del arquero tricolor, Raúl "Tala" Rangel.
"Es imposible adaptarnos a la altura": Tuchel
Además de Kane, el estratega del equipo inglés, Thomas Tuchel, mostró una profunda preocupación por tener que disputar la eliminatoria a 2,240 metros sobre el nivel del mar en la capital del país:
"Es uno de los encuentros más bonitos, jugar ante México en el Azteca. Hay muchos obstáculos esperándonos (...) Los jugadores han jugado a altas temperaturas, estamos acostumbrados a eso. El principal problema es la altura, esa es una gran ventaja para México. Solo hay tres días entre partidos y es imposible adaptarnos a la altura. Sí que es una desventaja y es algo con lo que tendremos que lidiar".
Hay que recordar que, durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, el cuadro de los Tres Leones ha disputado sus encuentros en ciudades como Dallas, Boston, Nueva Jersey y Atlanta. Estas cuatro sedes se encuentran por debajo de los 320 metros de altura, lo que implica una diferencia de más de 1,920 metros respecto de la Ciudad de México.
Por el contrario, los dirigidos por Javier Aguirre, salvo por el duelo de la segunda jornada disputado en Guadalajara, han jugado todos sus compromisos en el Estadio Ciudad de México, evitando el desgaste de viajes largos, traslados prolongados y, sobre todo, los ya mencionados cambios de altitud.