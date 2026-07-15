Dibu Martínez destaca la remontada de Argentina: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes"
Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser uno de los grandes referentes de la Selección Argentina. El arquero albiceleste celebró el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 y aseguró que el equipo disputó el encuentro "con el cuchillo entre los dientes", una muestra del carácter con el que consiguieron remontar el marcador en Atlanta.
Argentina vino de atrás para derrotar a los ingleses y selló su boleto a la gran final del torneo, donde buscará el bicampeonato mundial cuando enfrente a España el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.
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"Jugamos con el cuchillo entre los dientes", afirmó el guardameta al finalizar el encuentro, reflejando la intensidad con la que la Albiceleste afrontó uno de los partidos más esperados del campeonato.
El arquero destacó además la calidad del rival al que tuvieron enfrente y consideró que su selección fue superior durante gran parte del compromiso.
"Hoy nos enfrentamos a una selección que tiene dos o tres equipos y la verdad los dominamos", señaló Dibu Martínez.
Más allá de la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses, el guardameta aseguró que dentro del vestidor el partido fue encarado como una semifinal más, con la convicción de conseguir el boleto a la gran final.
"Sabíamos que era un partido especial para la gente, pero para nosotros era una semifinal", explicó Martínez, quien añadió con determinación: "No nos vamos a quedar ahora".
Con la victoria, Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva bajo el mando de Lionel Scaloni y tendrá la oportunidad de conquistar un nuevo título ante una selección española que eliminó a Francia por marcador de 2-0.
El combinado albiceleste ha demostrado nuevamente su capacidad para reaccionar en momentos adversos y ahora se encuentra a un triunfo de hacer historia con un nuevo campeonato del mundo.
Antes de la gran final, Inglaterra y Francia se enfrentarán el sábado 18 de julio en Miami para definir al tercer lugar del Mundial 2026. AFP