"Dibu" Martínez hizo más atajadas en la final del Mundial 2026 que Unai Simón en todo el torneo
Pese a perder la final, Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una actuación destacada bajo los tres postes. Y es que, con 11 salvadas, se convirtió en el portero con más atajadas en una final de la Copa del Mundo. Incluso, detuvo más disparos solo en este partido que los que el guardameta español, Unai Simón, realizó en todo el torneo.
Este domingo 19 de julio, España derrotó 1-0 a Argentina en el duelo por el título de Norteamérica 2026. Desde el inicio, el juego suponía un choque de titanes bajo los tres postes.
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Al final, el arquero que más tuvo que emplearse a fondo fue el sudamericano. Y es que, aunque solo hubo un gol de diferencia en el marcador, España dominó el encuentro con 20 disparos, 12 de ellos a puerta, de los cuales 11 fueron contenidos por el argentino. De hecho, Martínez fue el factor clave para que el encuentro se fuera a los tiempos extra, donde solo pudo ser vencido por Ferran Torres al minuto 106.
Desde 1966, año en que se tiene registro oficial de este tipo de estadísticas partido por partido y jugador por jugador, ningún otro guardameta había visto tanta actividad en una final mundialista. Previamente, el récord de atajadas en el partido por el título era de 8, compartido por Gordon Banks, Hans Tilkowski, Félix Miéli Venerando, Ubaldo Fillol, Jan Jongbloed y Gianluca Pagliuca.
El "Dibu" atajó más tiros en la final que Unai Simón en toda la Copa del Mundo
Incluso, como dato curioso, el "Dibu", con sus 11 atajadas en la final, superó la cuenta que tenía el propio portero español desde que inició el torneo. Y es que Unai Simón, quien también fue condecorado con el Guante de Oro de la justa tras solo conceder un gol en siete partidos, realizó apenas 10 atajadas en todo el Mundial.
De hecho, el partido en el que Simón fue más exigido fue la semifinal ante Francia, en la que registró únicamente tres salvadas.
"Dibu", el cuarto portero con más atajadas en un partido mundialista
Asimismo, Martínez se colocó dentro del Top 4 de los porteros con más atajadas realizadas en un mismo partido de la Copa del Mundo.
El récord absoluto pertenece a Tim Howard, de Estados Unidos, quien realizó 16 salvadas contra Bélgica en Brasil 2014. Además, hay que recordar que en esta misma justa de Norteamérica 2026 se impuso la segunda mejor marca histórica cuando Eloy Room, de Curazao, concretó 15 atajadas frente a Ecuador.
- Tim Howard (Estados Unidos) vs. Bélgica – Brasil 2014: 16 atajadas.
- Eloy Room (Curazao) vs. Ecuador – Norteamérica 2026: 15 atajadas.
- Ramón Quiroga (Perú) vs. Países Bajos – Argentina 1978: 14 atajadas.
- Emiliano Martínez (Argentina) vs. España – Norteamérica 2026: 11 atajadas.