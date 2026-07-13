Directivo de FIFA quitó la sanción a Balogun sin consultar al comité, revela informe
Nuevos detalles han sido revelados acerca del polémico caso de Florian Balogun, el futbolista de Estados Unidos al que le retiraron una suspensión luego de que Donald Trump lo solicitara. Informes recientes señalan que la decisión fue tomada por un solo directivo de la FIFA, quien supuestamente se saltó parte de los protocolos institucionales.
En el juego de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, el delantero estadounidense recibió una tarjeta roja directa. Este hecho lo dejaba sin la posibilidad de disputar el siguiente compromiso ante Bélgica por los octavos de final.
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No obstante, previo a este último cotejo, la FIFA informó que el castigo quedaba congelado, por lo que sí iba a poder jugar. Lo que llamó la atención fue que, al mismo tiempo, el presidente norteamericano se jactó en un evento oficial de haber hablado con el máximo dirigente del organismo deportivo para pedirle que revisara la jugada, bajo el argumento de que no consideraba que fuera falta.
Mohammad Al-Kamali, el hombre detrás de la decisión
La decisión ya había generado controversia en su momento, pero ahora volvió a cobrar fuerza luego de un informe del diario The Times. Según el medio británico, el responsable de suspender la sanción fue Mohammad Al-Kamali, presidente del Comité Disciplinario de la FIFA.
De acuerdo con la fuente, el veredicto fue tomado exclusivamente por él, sin consultar a los otros 17 miembros del comité. Fue así como supuestamente modificó el proceso que tradicionalmente se emplea en este tipo de apelaciones.
Al final, no marcó la diferencia
A pesar de la resolución, la presencia del delantero no pudo cambiar la historia de su selección. Balogun, que llegaba con tres goles en el torneo, no logró influir en el marcador frente a los Red Devils y cayeron 4-1, resultado que significó la eliminación del conjunto estadounidense en su propio Mundial como anfitrión.