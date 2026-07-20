Donald Trump elogia a España tras ganar el Mundial 2026; Sheinbaum premia a Rodri
La final de la Copa del Mundo 2026 no solo dejó a España como campeona mundial, sino que también reunió a los líderes de los tres países anfitriones del torneo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, coincidieron en el MetLife Stadium para celebrar el cierre del Mundial más grande de la historia.
El mandatario estadounidense elogió la actuación de España tras derrotar 1-0 a Argentina en los tiempos extra y calificó la justa mundialista como "uno de los mayores eventos de cualquier tipo jamás celebrados".
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"España jugó mejor, realmente, pero ambos equipos jugaron bien. Llegaron a la final. Fue muy emocionante, la verdad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy igualado, así que fue fantástico", declaró Trump al término del encuentro.
Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro a Rodri
Durante la ceremonia de premiación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue la encargada de entregar el Balón de Oro del Mundial 2026 al mediocampista español Rodri, reconocido como el mejor jugador del torneo.
Por su parte, Donald Trump acompañó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la entrega del trofeo de campeón del mundo a la selección española, mientras que el escenario reunió a los representantes políticos de los tres países anfitriones y a miembros de la realeza española, encabezados por el rey Felipe VI.
Un día antes de la final, Sheinbaum había confirmado su asistencia al partido tras recibir una invitación del presidente estadounidense, destacando que su presencia representaba una muestra de la "buena coordinación y colaboración" entre ambos gobiernos.
"Es importante mostrar que, en términos diplomáticos, estén los mandatarios de los países sede del Mundial", señaló la mandataria mexicana.
Trump celebra el éxito del Mundial 2026
Trump aseguró que el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá pasará a la historia por sus dimensiones y organización.
"Nunca ha habido nada parecido", afirmó el mandatario al referirse al torneo que contó con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes distribuidas en Norteamérica.
"Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo. Este fue uno de los mayores eventos de cualquier tipo que se hayan celebrado jamás", agregó.
El presidente estadounidense incluso permaneció brevemente sobre el escenario durante los festejos de la selección española, protagonizando uno de los momentos más comentados de la ceremonia al realizar una rápida versión de su característico baile frente a los futbolistas antes de abandonar el podio.
Además, Trump sostuvo breves conversaciones con Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el encuentro, pese a las diferencias diplomáticas que han marcado la relación entre los tres gobiernos en temas como comercio, inmigración y seguridad.
Con el triunfo de España y la presencia de los líderes de Norteamérica, la final del Mundial 2026 cerró un torneo histórico tanto dentro como fuera de la cancha. AFP