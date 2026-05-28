¿Dónde y cuáles serán los últimos amistosos destacados previo al Mundial?
A unos días de que arranque el Mundial 2026, las selecciones afinan detalles con la última ventana de partidos amistosos. Y aunque los focos suelen apuntar a los gigantes europeos y sudamericanos, esta vez también llaman la atención varios equipos que ni siquiera clasificaron al torneo, pero que terminaron convertidos en sparrings mundialistas.
Serbia, Perú, Ghana, Costa Rica, Rusia o Irlanda del Norte aparecen en las agendas de preparación de selecciones clasificadas que buscan rivales con perfiles similares a los que enfrentarán en fase de grupos. México, por ejemplo, eligió a Ghana (a la que venció el sábado pasado), Australia y Serbia como parte de su preparación rumbo al torneo.
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También destaca el caso de España, que tendrá un amistoso frente a Perú en Puebla antes de viajar a su concentración definitiva. El duelo se suma al México vs. Serbia en Toluca como los únicos partidos de preparación que se disputarán en territorio mexicano antes del inicio de la Copa del Mundo, ya que el duelo del Tri ante Australia será en Los Ángeles.
Y es que, pese a que varias selecciones tendrán su campo base en México durante el torneo, ninguna planea jugar amistosos en el país. La logística, los traslados y la cercanía con sedes estadounidenses provocaron que casi todos los encuentros de preparación se concentren en Estados Unidos o Europa. Incluso selecciones que sí dormirán en México durante el Mundial, como Irán en Tijuana, optaron por programar sus ensayos fuera del país, pues enfrentará a Gambia este viernes en Turquía.
Entre las potencias, los amistosos funcionan como últimos laboratorios antes del debut mundialista. España enfrentará a Cabo Verde y Perú; Francia tiene programados ensayos ante rivales africanos; Brasil apostó por rivales sudamericanos y europeos; mientras que Argentina e Inglaterra priorizaron partidos de alta exigencia para llegar con ritmo competitivo.
Además del resultado, muchos técnicos utilizan estos encuentros para definir los últimos cortes de sus listas, probar sistemas tácticos y administrar cargas físicas tras una temporada agotadora en clubes europeos. Por eso abundan los rivales “funcionales”, con algunos rivales que no estarán en el Mundial, pero que sirven para simular estilos, intensidades o contextos similares a los que encontrarán en la fase de grupos.
Los demás equipos que tendrán su base de concentración en México tampoco programaron amistosos en nuestro país.
Uruguay, que se concentrará en la Riviera Maya, no tiene encuentros pactados previo a su debut en el Mundial, mientras que Sudáfrica, que tendrá como sede a Pachuca, cerrará su preparación este viernes en Johanesburgo.
Por su parte, Túnez, que se alojará en Monterrey, sostendrá sus últimos partidos amistosos en Europa, el próximo lunes en Viena ante Austria y el día 6 frente a Bélgica en Bruselas.
El otro equipo que tendrá en México su sede será Colombia, a hospedarse en las instalaciones del Atlas en Guadalajara. El cuadro cafetalero se despedirá de su afición el lunes en Bogotá contra Costa Rica, y el día 7 enfrentará a Jordania en San Diego, California.
Además, Corea del Sur, que se instalará en las instalaciones de Chivas, jugará dos amistosos en Utah, el sábado frente a Trinidad y Tobago y el día 3 frente a El Salvador.
Los amistosos destacados previo al Mundial:
Argentina vs. Honduras (6 de junio en Texas)
Argentina vs. Islandia (9 de junio en Alabama)
Francia vs. Costa de Marfil (4 de junio en Nantes)
Francia vs. Irlanda del Norte (8 de junio en Lille)
España vs. Irak (4 de junio en La Coruña)
España vs. Perú (8 de junio en Puebla)
Inglaterra vs. Nueva Zelanda (6 de junio en Tampa)
Inglaterra vs. Costa Rica (10 de junio en Orlando)
Portugal vs. Chile (6 de junio en Lisboa)
Portugal vs. Nigeria (10 de junio en Leiria)
Brasil vs. Panamá (31 de mayo en Río de Janeiro)
Brasil vs. Egipto (6 de junio en Cleveland)
Alemania vs. Finlandia (31 de mayo en Mainz)
Alemania vs. Estados Unidos (6 de junio en Chicago)
Estados Unidos vs. Senegal (31 de mayo en Charlotte)
Estados Unidos vs. Alemania (6 de junio en Chicago)
Bélgica vs. Croacia (2 de junio en Rijeka)
Bélgica vs. Túnez (6 de junio en Bruselas)
Países Bajos vs. Argelia (3 de junio en Róterdam)
Países Bajos vs. Uzbekistán (8 de junio en Nueva York)
Marruecos vs. Madagascar (2 de junio en Rabat)
Marruecos vs. Noruega (7 de junio en Nueva York)
México vs. Australia (30 de mayo en Los Ángeles)
México vs. Serbia (4 de junio en Toluca)
El cierre de los rivales del Tri:
Sudáfrica vs. Nicaragua (29 de mayo en Johanesburgo)
Chequia vs. Kosovo (31 de mayo en Praga)
Chequia vs. Guatemala (4 de junio en Nueva York)
Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago (30 de mayo en Utah)
Corea del Sur vs. El Salvador (3 de junio en Utah)
Otros partidos destacados:
Egipto vs. Rusia (28 de mayo en El Cairo)
Irán vs. Gambia (29 de mayo en Antalya)
Colombia vs. Costa Rica (1 de junio en Bogotá)
Colombia vs. Jordania (7 de junio en San Diego)
Túnez vs. Austria (1 de junio en Viena)
Túnez vs. Bélgica (6 de junio en Bruselas)