“El DT no es lo más importante”: Hervé Renard destaca espíritu de revancha en Túnez
MONTERREY - El director técnico de Túnez, Hervé Renard, aseguró que encontró a un grupo “receptivo, determinado y con espíritu de revancha” desde su llegada al banquillo, en sustitución de Sabri Lamouchi, en la antesala del duelo ante Japón,
En conferencia de prensa realizada en el Estadio Monterrey, Renard explicó que la respuesta del plantel ha sido inmediata y con plena conciencia del reto que representa el conjunto japonés.
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“Encontré a un grupo receptivo, determinado, con un espíritu de revancha para este segundo partido. Todos son conscientes de lo que tendremos que aportar de más para hacer un buen encuentro mañana. Todos saben los esfuerzos adicionales que habrá que realizar contra este equipo japonés”, apuntó.
El estratega francés insistió en el nivel del rival, al que describió como un equipo altamente organizado y disciplinado, lo que obliga a Túnez a sostener un rendimiento colectivo casi perfecto.
“Es un equipo muy bueno, muy disciplinado, y nuestra fortaleza colectiva tendrá que ser impecable para poder enfrentar a este rival”, señaló.
Más allá del análisis táctico, Renard puso el énfasis en la estructura del grupo por encima de cualquier figura individual o incluso del propio cuerpo técnico, en el contexto de una Copa del Mundo.
“Estamos en una Copa del Mundo y el entrenador no es lo más importante. Lo más importante son los jugadores. Es la movilización general, la toma de conciencia y la determinación que tendremos mañana cuando entremos al terreno de juego”, afirmó.
El técnico francés también respondió a los comentarios que lo han catalogado como un “mago” del futbol, rechazando esa idea y reivindicando el trabajo como base del rendimiento.
“Ahora, es fácil hablar. En la pregunta anterior escuché la palabra ‘mago’, pero no hay magos en el futbol. Hay trabajo, hay preparación y después hay que ser buenos y efectivos en el campo”, sentenció.