Hervé Renard, el arquitecto de los milagros africanos y asiáticos, al rescate de Túnez
La selección de Túnez apostó por un nombre que suele aparecer cuando las circunstancias exigen algo más que ajustes tácticos. Tras la destitución de Sabri Lamouchi, provocada por la dolorosa derrota ante Suecia en Monterrey, en el arranque de la Copa del Mundo 2026, la Federación Tunecina recurre a Hervé Renard, uno de los entrenadores con mayor prestigio en el futbol africano y asiático, para intentar enderezar el rumbo de las Águilas de Cartago.
A sus 57 años, el técnico francés construyó una carrera singular lejos de los reflectores de las grandes ligas europeas. Un trotamundos del banquillo especializado en selecciones emergentes, capaz de convertir a equipos considerados inferiores en rivales incómodos para cualquier potencia.
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Su nombre quedó grabado en la historia de la Copa Africana de Naciones al conquistar el torneo con selecciones distintas: Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015, una hazaña que pocos entrenadores pueden presumir. Esa capacidad para transformar equipos competitivos en conjuntos convencidos de que pueden superar cualquier pronóstico lo convirtió en una referencia obligada para las federaciones del continente africano.
El técnico que derrotó a la Argentina de Messi
Su prestigio también se extendió a Asia. Al frente de Arabia Saudita protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial de Qatar 2022 cuando derrotó 2-1 a la entonces campeona de América y a la larga, campeona del Mundo, Argentina, en el partido inaugural de ambos equipos. Aquel encuentro elevó a Renard a la categoría de estratega capaz de desafiar a las potencias mediante una preparación táctica minuciosa y una convicción inquebrantable en sus futbolistas.
Tras aquella victoria comenzaron a circular versiones que aseguraban que los jugadores saudíes recibirían automóviles Rolls-Royce como recompensa por la hazaña. Sin embargo, tanto Renard como integrantes del plantel desmintieron públicamente esos rumores. El propio entrenador declaró que la información era falsa y que el equipo estaba concentrado en el resto de la competencia, por lo que nunca existió una confirmación oficial de tales obsequios. Lo que sí ocurrió es que el gobierno saudí decretó un día feriado por el triunfo del equipo que dirigía Renard.
Así juegan los equipos de Hervé Renard
Más allá de sus logros, Renard ha desarrollado una identidad futbolística reconocible. Sus equipos suelen partir de una estructura defensiva ordenada, con líneas compactas y una presión agresiva en momentos específicos del partido. No se trata de conjuntos que monopolizan la posesión, sino de escuadras preparadas para atacar con velocidad una vez recuperado el balón. La transición ofensiva es una de sus principales armas, aprovechando la potencia física y la velocidad de sus extremos para atacar espacios abiertos.
Durante el Mundial de Qatar 2022, Arabia Saudita exhibió otra de las señas distintivas del entrenador francés: una defensa adelantada y una aplicación casi temeraria de la trampa del fuera de lugar. Contra Argentina, su zaga jugó muchos metros lejos de su portería y logró desactivar repetidamente los movimientos ofensivos de Lionel Messi y compañía. Aquella apuesta requería coordinación absoluta y una enorme disciplina táctica, elementos que suelen caracterizar a los equipos dirigidos por Renard.
También es habitual que sus planteles destaquen por la fortaleza mental. A lo largo de su trayectoria ha demostrado habilidad para construir grupos convencidos de competir frente a rivales superiores en el papel. Esa gestión emocional fue clave tanto en Zambia como en Costa de Marfil y posteriormente en Arabia Saudita, donde logró que sus jugadores afrontaran los grandes escenarios sin complejos.
Ahora, en Monterrey, Renard recibe una misión de máxima urgencia. Túnez se convirtió en la primera selección en cambiar de entrenador durante el Mundial 2026 y confía en que la experiencia del francés en torneos internacionales permita rescatar una campaña que comenzó de manera catastrófica.
Para las Águilas de Cartago, la llegada de Renard representa mucho más que un relevo en el banquillo: es la apuesta por un técnico cuya carrera ha estado marcada por convertir situaciones límite en historias de supervivencia.