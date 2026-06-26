Ecuador toma la delantera para ser el rival de México en los dieciseisavos de final
Con los resultados registrados hasta el momento en la última fecha de la fase de grupos, Ecuador se coloca como el rival más probable para enfrentar a México en los dieciseisavos de final. Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita, España y Escocia se mantienen como las otras opciones para el Tricolor.
Este jueves 25 de junio, Ecuador dio la sorpresa y venció a la tetracampeona del mundo, Alemania. El resultado le bastó para llegar a cuatro puntos, ubicarse en el tercer sitio del Grupo E y asegurar su lugar como uno de los mejores terceros que pasarán a la siguiente ronda.
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La noticia toma relevancia para México, que terminó como primero del Grupo A. Y es que hay un 63% de probabilidades de que el Tricolor encuentre en el equipo sudamericano a su próximo rival.
La segunda carta más fuerte es Uruguay, con el 24.6 %, selección que todavía no ha finalizado su actividad en el Grupo H y que jugará este viernes 26 de junio. Lo mismo ocurre con Cabo Verde, que cuenta con el 7 %; Arabia Saudita, con el 2.1 %; y España, con el 2 %, todos ellos en la disputa del mismo sector que los charrúas. Por último, aparece Escocia, con el 1.3 % de probabilidades, tras culminar formalmente como tercero del Grupo C.
En cualquier caso, lo que sí está confirmado es la fecha y la sede del partido. Los aztecas, como recompensa por terminar líderes de grupo, tendrán la ventaja de jugar en la Ciudad de México el próximo martes 30 de junio.
¿Cómo se definen los cruces de los dieciseisavos de final?
Hay que recordar que Norteamérica 2026 representa el primer Mundial con 48 selecciones. Esto obligó a crear un nuevo formato con 12 grupos, de los cuales 32 equipos acceden a los dieciseisavos de final. Estos cupos corresponden a los dos primeros lugares de cada sector y a los ocho mejores terceros.
Una vez en las rondas de eliminación directa, cada tercer lugar que avanzó deberá enfrentarse a un primer lugar en su primer cruce. Pero la designación no será por sorteo ni según su rendimiento, sino mediante un modelo matemático creado por la FIFA.
Este sistema toma en cuenta de qué grupos salen los ocho mejores terceros, con la intención de no enfrentarlos con una escuadra del mismo sector del que provienen. Por esta razón, no es lo mismo que avance el tercero del Grupo H que el del Grupo C, ya que cada cambio altera por completo la definición de las llaves.
De hecho, el modelo de la FIFA contempla hasta 495 escenarios posibles. Asimismo, las probabilidades pueden variar de partido a partido, por lo que no será sino hasta que finalicen todos los encuentros de la tercera fecha cuando cada selección conocerá a su siguiente rival con absoluta certeza.