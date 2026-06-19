¡Edson de arranque! Este es el 11 titular de México contra Corea del Sur
La selección nacional de México dio a conocer a los jugadores que irán de arranque para su segundo juego mundialista ante Corea del Sur. Para esta ocasión, el cuerpo técnico ha apostado por la experiencia de Edson Álvarez en la zaga defensiva; además, el equipo realizará tres cambios respecto al debut contra Sudáfrica.
Para el partido de este jueves 18 de junio, Javier "El Vasco" Aguirre presentará un 4-3-3 conformado por los siguientes nombres:
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* Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel
* Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
* Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez
* Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez
Los principales cambios respecto al juego contra Sudáfrica
La diferencia más notable de Aguirre respecto al duelo ante Sudáfrica se ha dado en la defensa. Y es que César Montes se perderá este compromiso por suspensión luego de ser expulsado en el duelo inaugural. Por esta razón, el estratega ha tenido que ajustar su planteamiento colocando al "Machín" en la central, ocupando el lugar del "Cachorro".
Además, en la lateral derecha ha optado por un enfoque más ofensivo. Por ello, Jorge Sánchez entrará en el lugar de Israel Reyes, buscando dar mayor profundidad y profundidad por la banda.
Finalmente, en el medio campo, Luis Romo tendrá acción desde el silbatazo inicial, mientras que Álvaro Fidalgo, titular en el primer partido, se queda en el banquillo. Con esto, el Tricolor cambiará la dinámica en la distribución de la pelota y aportará una mayor contención en la zona media.
Este es el once titular de Corea del Sur
Por su parte, el entrenador surcoreano, Hong Myung-bo, contará desde el comienzo con sus principales figuras internacionales, como el defensor Kim Min-jae del Bayern Munich, el mediocampista Lee Kang-in del Paris Saint-Germain, y su referente de ataque, Son Heung-min, actual jugador del LAFC.
* Portero: Kim Seung-gyu
* Defensas: Kim Moon-hwan, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Seol Young-woo
* Mediocampistas: Lee Gi-hyuk, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung, Lee Kang-in
* Delantero: Son Heung-min