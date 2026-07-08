Egipto emite queja ante la FIFA y pide investigar a los árbitros del juego contra Argentina
La Asociación Egipcia de Fútbol pasó de las palabras a las acciones oficiales tras la polémica por el arbitraje del francés François Letexier. El organismo presentó una queja formal ante la FIFA, solicitando una investigación y la inhabilitación inmediata del juez central y de su equipo de trabajo debido a las decisiones que tomó en el duelo de octavos de final ante Argentina.
Este martes 7 de julio, los Faraones quedaron eliminados de la Copa Mundial 2026 tras perder 3-2 ante la Albiceleste. Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por la controversia.
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Y es que, al minuto 60, el VAR llamó al silbante para anular un tanto de Haissem Hassan por una supuesta falta previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. Por otra parte, el conjunto africano reclamó que el videoarbitraje no intervino en dos posibles penales a su favor que no se sancionaron; de hecho, una de ellas, a la postre, desembocó en un contragolpe que terminó en el tercer tanto argentino, obra de Enzo Fernández, en el tiempo agregado.
Por si fuera poco, al término del cotejo, el cuerpo arbitral ignoró la señal de un presunto acto de racismo denunciado por el estratega egipcio, Hossam Hassan.
Ante esta situación, el presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, Hany Abo Rida, presentó un expediente ante el máximo organismo del futbol, señalando que los criterios del cuerpo arbitral afectaron directamente el resultado.
De igual forma, exigió que los jueces involucrados reciban un castigo para que no vuelvan a tener actividad en lo que resta del certamen.
¿Quiénes fueron los árbitros del juego entre Egipto y Argentina?
- Árbitro central: François Letexier (Francia)
- Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
- Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
- Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
- Árbitro de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega)
- VAR: Jérôme Brisard (Francia)
- AVAR: Willy Delajod (Francia)
- SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
El entrenador y sus jugadores explotaron contra el arbitraje
Cabe señalar que esta no ha sido la única denuncia. Al término de ese cotejo, el entrenador egipcio, Hossam Hassan, acusó a la organización de un supuesto amaño.
“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, expresó el estratega.
En esa misma línea, el atacante Mostafa Ziko acusó la existencia de un claro favoritismo hacia la escuadra sudamericana: "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo está amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, manifestó.