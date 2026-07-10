El Estadio Cuauhtémoc fue testigo: España busca revancha ante Bélgica 40 años después
España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero no es la primera vez que chocan en dicha instancia. De hecho, hace 40 años se enfrentaron en un Mundial que también tuvo como sede a México.
Fue en 1986, cuando tierras aztecas recibían por segunda vez el máximo torneo del futbol. El recinto elegido para aquel encuentro fue el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el cual recibió a 45,000 aficionados para este cotejo.
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Tal como ocurre en la actualidad, España llegaba como favorita para este cruce. Había goleado a Dinamarca en los octavos de final por 5-1, además de que se presentaba como la vigente subcampeona de la Eurocopa. Bélgica, por su parte, había superado la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares y, en octavos, eliminó a la Unión Soviética en tiempo extra por 4-3.
Así fue el partido entre España y Bélgica en México
En cuanto al juego, los belgas comenzaron poniéndose al frente al minuto 35, cuando, tras un centro, Jan Ceulemans se aventó de palomita para marcar el 1-0. El tanto parecía definitorio, pero cerca del final del tiempo reglamentario, al minuto 85, España tuvo un tiro libre cerca del banderín de esquina derecho. Desde ahí, La Furia Roja ejecutó una jugada prefabricada con un pase a la media luna para que Juan Señor sacara un cañonazo que significó el 1-1 y envió el partido al alargue.
En el tiempo extra el drama continuó, pues nadie pudo romper la igualdad, por lo que todo se definió en los penales. Ahí, los cobradores de ambos equipos realizaron ejecuciones perfectas, todos menos uno: Eloy Olaya, cuyo disparo fue atajado por Jean-Marie Pfaff. Finalmente, tras la última anotación de Leo Van der Elst, la tanda terminó con una victoria 5-4 a favor de Bélgica.
¿Cuándo se jugará España vs. Bélgica en Norteamérica 2026?
Ahora, este nuevo cruce entre España y Bélgica, cuatro décadas después, se celebrará este viernes 10 de julio.
Si bien México fue uno de los anfitriones de este Mundial junto con Canadá y Estados Unidos, en esta ocasión no le tocará recibir el duelo entre estos dos países, ya que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.
¿Se repetirá la historia o habrá revancha?
Es cierto que, desde ese encuentro, Bélgica no ha vuelto a vencer a España. De hecho, volvieron a enfrentarse ocho veces, en las que lo más que consiguió fue un empate. Por su parte, los ibéricos se impusieron en siete ocasiones, incluyendo otro duelo mundialista en la fase de grupos de Italia 1990.
Aun así, todavía queda el recuerdo de aquella eliminación de 1986, una espina que La Furia Roja, con Lamine Yamal y compañía, tratará de sacarse. Por su parte, Bélgica buscará amargarle la Copa del Mundo una vez más a los españoles, con la esperanza de que su llamada "Generación Dorada", con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, consiga una última hazaña mundialista.