El experimentado Manuel Neuer busca un último baile de redención en 2026
Manuel Neuer se ha consolidado como una de las mayores figuras de la portería alemana y del mundo en general. Tocó la gloria mundial en Brasil 2014, un evento que marcó su mayor éxito, pero también su posterior caída con la selección. Ahora, en 2026, buscará su redención en su última justa mundialista.
En aquella justa celebrada en el país amazónico, Alemania pasó a la historia como el primer equipo europeo en coronarse en el continente americano. Y en gran parte fue por Neuer, que ganó el Guante de Oro del torneo gracias a que solo recibió cuatro goles en siete partidos, además de que dejó en cuatro ocasiones su portería en blanco.
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Incluso, su desempeño fue tal en el año, que finalizó tercero en la votación del Balón de Oro, con un empate técnico con Lionel Messi con el 15.3 por ciento.
Tras el título mantuvo su nivel coleccionando más trofeos, pero solo en clubes con el Bayern Munich. Y es que en selecciones ya nada volvería a ser igual, yendo de fracaso en fracaso.
Una caída desde la cima del mundo
El primer gran evento para Alemania después de la Copa Mundial fue la Euro de 2016, donde Neuer todavía fue figura, siendo clave en los penales contra Italia en cuartos de final, pero cayendo en semifinales con Francia. En cuanto a equipo, los germanos se mantenían fuertes, al grado de que un año después, con un equipo "B" y sin su arquero titular, ganaron la Copa Confederaciones 2017.
Sin embargo, la debacle vino un año más tarde, cuando tenían que defender su título en el Mundial de Rusia 2018. El portero llegaba al torneo recién salido de una lesión y tras ganarle la carrera bajo los postes a Marc-André ter Stegen. Aun así, no logró marcar la diferencia y, por primera vez en su historia, el conjunto teutón quedó eliminado en la fase de grupos del torneo.
Lesiones y críticas por un cambio generacional que nunca llegó
En la Euro 2020, tras caer en los octavos de final, se marcó el final de una era con la salida de Joachim Löw, el estratega que llevó a Alemania a ser campeón en Brasil 2014. Su lugar lo tomó Hansi Flick y con ello vinieron varios cambios.
Pese a ello, y a la presión que venía haciendo Marc-André ter Stegen en el Barcelona, Neuer jamás soltó la titularidad de la Mannschaft, hecho que le costó la crítica de la prensa de su país. Y es que su nivel, aunque era alto, ya no era igual al de años anteriores, a lo que se sumaban sus constantes lesiones musculares y una operación de rodilla que mermaron su juego.
Al fin logró ganarse la confianza del entrenador y jugar en Qatar 2022. Pero la justa volvió a ser una decepción para los teutones, los cuales cayeron en la primera ronda por segunda vez consecutiva, siendo el portero uno de los señalados como responsable del tropiezo.
¿Será su última oportunidad de revancha?
Para 2024, Alemania fue sede de la Euro, ahora con Julian Nagelsmann como entrenador, pero otra vez con Neuer en el arco. El torneo, aunque no fue malo, terminó para ellos en los cuartos de final, donde perdieron con quien a la postre sería el campeón, España. Tras ello, el portero anunció su retiro del combinado nacional y se enfocaría solo en su club.
Pasó el tiempo, y parecía que el adiós era definitivo. Pero tras volver a mostrar un buen rendimiento con el Bayern Munich, Nagelsmann se acercó a él y lo convenció de regresar a un "Last Dance" en la Copa Mundial 2026. Fue así como le dio la confianza una vez más, incluyéndolo en su lista de convocados.
A lo largo de esta que es su quinta justa mundialista, el portero de 40 años suma dos titularidades y dos victorias: sobre Curazao por 7-1 y por 2-1 sobre Costa de Marfil. Con un total de 6 puntos en el grupo E, ha asegurado el regreso de Alemania a una ronda final del Mundial después de 12 años. Ahora, el próximo jueves 25 de junio, enfrentará a Ecuador en el cierre de la primera ronda.