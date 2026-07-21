El fantasma del MetLife Stadium: La pesadilla que persigue a Lionel Messi y Argentina
Lionel Messi pasará a la posteridad como uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, en su carrera ha existido un recinto que se ha convertido en su talón de Aquiles. Se trata del MetLife Stadium, mismo en el que disputó dos finales con el mismo trágico desenlace, ya que en ambas un "diablo vestido de rojo" le hizo la maldad de arrebatarle la copa.
El pasado domingo 19 de julio, el astro rosarino y la Selección de Argentina disputaron en dicho coloso, ubicado en Nueva Jersey, la final de la Copa Mundial 2026. La Albiceleste llegaba como la campeona defensora y con Messi en un renacer como la principal figura del torneo, en busca de refrendar su corona ante España.
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No obstante, los ibéricos terminaron poniendo fin al reinado del conjunto sudamericano. Fue así como, con un gol en tiempos extras de Ferran Torres al minuto 106, La Furia Roja se llevó la victoria por 1-0 para hacerse con su segunda estrella en el escudo.
Pero esta no fue la primera vez que esta cancha fue testigo de la caída del "10" argentino...
El antecedente de 2016: la espina chilena en la Copa América Centenario
Hace 10 años, en 2016, Estados Unidos albergó la Copa América Centenario, la primera edición de esta justa que congregó a 16 países combinando a la Conmebol y a la Concacaf. Argentina llegaba con el pesar de haber perdido las finales del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y la Copa América 2015 contra Chile.
Aun así, mantenía la ilusión de acabar con esta racha de subcampeonatos y por fin tocar la gloria. Y así lo demostraron desde el inicio de la justa, cobrando revancha ante los chilenos en su debut por 2-1 y completando una fase de grupos perfecta al vencer 5-0 a Panamá y 3-0 a Bolivia. Posteriormente, en las fases eliminatorias, mostraron su mejor versión goleando 4-1 a Venezuela y derrotando a los anfitriones estadounidenses 4-0 en semifinales.
Pero era momento de dar la estocada final. Su rival, otra vez vestido de rojo, era una vez más la selección de Chile. La Albiceleste ya le había ganado en la primera fecha, pero esta vez había un título de por medio.
A diferencia del primer encuentro del torneo, esta vez no hubo goles y, tal como pasó con España, el encuentro se fue al alargue, aunque en esta ocasión llegó hasta los penales. Messi, como capitán, tomó la responsabilidad del primer disparo y, cuando el arquero se había lanzado al otro lado, su tiro se terminó yendo por encima del travesaño. La falla fue un golpe anímico del cual Argentina ya no se pudo reponer, cayendo 4-2 en la tanda y viendo cómo La Roja se alzaba, curiosamente, con su segundo título continental.
Dos caídas que marcaron un antes y un después en la era Messi
Tras la final de 2016, Messi anunció su renuncia a la selección, siendo esta su primera despedida del combinado patrio. Aunque su orgullo por ganarlo todo pudo más y solo un mes y medio después regresó para hacer historia, acabando con la sequía de trofeos de La Albiceleste al conquistar la Copa América 2021 y 2024, la Finalíssima 2022 y la Copa Mundial de Qatar 2022.
Y si bien todavía no lo ha decidido, este último juego en 2026 presupone su adiós definitivo de las justas mundialistas. Por edad, a sus actuales 39 años, luce difícil que pueda llegar al Mundial del Centenario 2030, del cual Argentina será una de las sedes junto a Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Aunque el futuro siempre puede cambiar, y esta amarga derrota podría convertirse en el detonante para abrirle la puerta a un último baile, tal como sucedió hace 10 años.