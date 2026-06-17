El hijo de Zidane debuta en la Copa Mundial jugando para Argelia... y ¡usando una máscara!
El apellido de Zidane ha vuelto a aparecer en una Copa del Mundo. Sin embargo, en esta ocasión no lo ha hecho en una camiseta de Francia. Y es que Luca, el hijo de Zinedine, decidió representar a sus raíces jugando para Argelia.
Hay historias de jugadores que siguen los pasos de sus padres, convirtiéndose en futbolistas al igual que ellos. En el caso de Zinedine Zidane, campeón del mundo en Francia 98, sus tres hijos, Enzo, Luca y Elyaz, buscaron continuar con su legado.
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Sin embargo, el caso de Luca es especial. Al igual que su papá, logró llegar a la máxima justa del fútbol, pero lo hizo defendiendo otra nacionalidad. Este martes 16 de junio, saltó a la cancha como el guardameta titular de Argelia para su debut ante Argentina.
¿Por qué Luca Zidane decidió jugar para Argelia y no para Francia?
Durante su etapa de formación, Luca jugó para las diferentes selecciones juveniles de Francia. Incluso, con el conjunto galo se coronó campeón de la Eurocopa Sub-17 de Bulgaria 2015 y disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de ese mismo año.
Sin embargo, no tuvo la misma suerte con el representativo mayor, donde nunca fue convocado. Por esta razón, en 2025 solicitó ante la FIFA su cambio de federación para poder representar a Argelia, el cual fue aprobado.
Cabe mencionar que sus abuelos paternos, es decir, los padres de Zinedine Zidane, son de origen argelino, por lo que esto le abrió las puertas del combinado del norte de África. De igual forma, pudo haber optado por España debido a la nacionalidad de su madre.
Al final, sostuvo su debut con Argelia el 14 de octubre de 2025 en un duelo de eliminatorias contra Uganda. También fue el titular durante la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, donde alcanzó la instancia de cuartos de final.
¿Por qué Luca Zidane juega con una máscara?
Otro de los detalles que destacaron de Luca fue que saltó al terreno de juego con una especie de protector que le cubría el contorno del rostro, desde la frente hasta la barbilla.
La razón de esto se debe a que el pasado 26 de abril, jugando para su club, el Granada de España, sufrió un fuerte golpe en la cara ante el Almería. Este impacto le provocó una fractura en la mandíbula, por lo que por recomendación médica y seguridad utiliza esta máscara protectora.