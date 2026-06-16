Erling Haaland toma la estafeta de su padre con Noruega
Hace 32 años, Alfie Haaland disputaba la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 con Noruega; y ahora es su hijo Erling (también en suelo estadounidense) quien se pone la camiseta de su selección nacional en un Mundial.
En aquel primer Mundial celebrado en Estados Unidos, Alfie formó parte de la convocatoria noruega que jugó ante México, Irlanda e Italia. En dicha competencia, el defensor ‘vikingo’ disputó dos partidos de la fase de grupos: ante el Tri y los Azzurri; ambos como parte del equipo titular y sumando 180 minutos.
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A pesar de haber sumado cuatro unidades después de sus tres partidos, la diferencia de goles los dejó como últimos de grupo, donde las cuatro selecciones terminaron igualando en puntos. Ese fue el debut y despedida de Alfie como mundialista, pues a pesar de que Noruega clasificó a la Copa del Mundo de Francia 98, no fue incluido dentro de la lista final.
Ahora, 32 años después, su hijo Erling Haaland porta la playera de su selección en un Mundial celebrado en suelo norteamericano. Noruega comparte grupo con Francia, Senegal e Irak, y esperan repetir, por lo menos, la hazaña lograda en su última participación, llegando a octavos de final.
ASÍ LLEGA EL DELANTERO DEL MANCHESTER CITY
La situación de Erling pinta diferente a la de su padre, no solo por las posiciones en el terreno de juego, sino porque Noruega llega como una de las selecciones más fuertes para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los escandinavos vienen de hacer una eliminatoria perfecta, ganando todos sus partidos de grupo y quedando por encima de Italia, a quien mandaron a la repesca.
De los ocho partidos clasificatorios, Noruega ganó cada uno de ellos, con goleadas incluidas hasta en siete de esos juegos, donde destacan las dos propiciadas a Italia (3-0 y 4-1) y la victoria 11-1 sobre Moldavia, donde Erling anotó en cinco ocasiones.
El delantero del Manchester City llega a la justa internacional tras hacer 16 goles en las eliminatorias de la UEFA, además de los 27 tantos que anotó con su equipo y que lo hicieron máximo anotador de la Premier League.