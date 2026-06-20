El imbatible récord de goles en un Mundial apunta a ser roto en este 2026
Una de las marcas más difíciles de romper en una Copa del Mundo es la de goles anotados en una sola edición, pero esta vez el inicio del torneo en 2026 estableció bases para imaginarla rota.
Un triplete de Lionel Messi, y dobletes de Kylian Mbappe, Harry Kane y Erling Haaland en tan solo la primera jornada de partidos hacen pensar que la gesta de Just Fontaine en 1958 podría ser superada.
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El francés anotó la exorbitante cifra de 13 tantos en el Mundial de Suecia 58, un logro que ha prevalecido durante casi 70 años porque además la logró en tan solo 6 juegos, cuando los Mundiales se jugaban con apenas 16 equipos, 32 menos de los que hoy tiene el torneo de Norteamérica 2026.
Esa vez el francés rompió redes a placer, pues tuvo un partido de cuatro goles, otro de tres, dos dobletes y dos partidos de un gol.
A su récord pocos le han hecho sombra, pues incluso con el Mundial ampliado a 32 equipos, cuando el campeón jugaba 7 encuentros, el líder goleador se ha coronado así con tan solo 5 o 6 tantos. Una rareza fue el título de goleo de Mbappe en Catar 2022, con 8 anotaciones.
Sin embargo, esta vez los atacantes no tendrán 6 partidos como máximo para alcanzar la cifra de Fontaine, sino 8, ya que al ser un Mundial de 48 selecciones, se instauró una ronda más, la de Dieciseisavos de Final.
En caso de que Messi mantuviera la tendencia mostrada en el primer partido de Argentina, cuando anotó un hat trick a Argelia, su cifra sería descomunal: 24 anotaciones, 11 más que las de Fontaine.
En el caso de los delanteros figura que iniciaron el torneo con doblete, su número sería de 16 tantos, aunque es poco probable que mantengan la inercia, sobre todo porque en la Fase de Grupos es cuando se nota más la diferencia entre las potencias y los equipos de menor nivel, lo que provoca que las goleadas sean más probables al inicio del torneo y no tanto al final, cuando las fuerzas están mucho más equilibradas.
De cualquier modo, Fontaine inició como Messi en aquel 1958, con un hat-trick en la goleada de 7-3 que Francia le propinó a Paraguay. A eso le siguió un doblete suyo durante la derrota de los galos ante Yugoslavia por 3-2, mientras que su otro doblete fue en Cuartos de Final, durante el triunfo francés ante Irlanda del Norte por 4-0. Sus partidos de un gol fueron en la Fase de Grupos contra Escocia, cuando Francia ganó 2-1, así como en la derrota en Semifinales ante Brasil, por 5-2.
Sin embargo su brinco a la historia fue gracias al partido por el tercer lugar, ya que Francia derrotó 6-3 a Alemania, con cuatro goles de Fontaine.
A partir de ahí, los campeones de goleo en los Mundiales siguientes se quedaron lejísimos del goleador francés, fallecido en marzo del 2023 a los 89 años de edad.
El jugador que se mantiene hoy como el segundo máximo goleador en un Mundial es el húngaro Sandor Kocsis, quien marcó 11 en Suiza 1954.
Después de la gesta de Fontaine en 1958, el título de goleo de Chile ’62 se dio con apenas 4 goles y seis jugadores empatados con esa cifra, entre los que estaban los brasileños Garrincha y Vavá.
Luego la cifra subió para Inglaterra ’66 y México ’70, pues ahí los campeones fueron el portugués Eusébio y el alemán Gerd Müller, con 9 y 10 goles respectivamente.
Tras ello, todos los campeones de goleo lo han sido con 5, 6 o 7 goles, a excepción de los 8 de Mbappe en Catar 2022 y del brasileño Ronaldo también con 8 en Corea-Japón 2002.
Hoy, con apenas un partido disputado, Messi ya suma más de la tercera parte de los que anotaron Mbappe y Ronaldo en las ediciones de números más altos para los campeones de goleo.
Y candidato a llegar a la Final, Argentina podría brindarle a Messi la posibilidad para romper, igualar o acercarse a la marca de Fontaine, lo que por sí solo ya sería extraordinario, tal como lo podrían hacer también Mbappe o Kane, cuyas selecciones igualmente son candidatas para llegar al octavo partido, el del título.