El México vs Sudáfrica, con tres expulsados, casi empata el total de rojas en todo Qatar 2022
Lo que parecía un partido tranquilo y sin muchos sobresaltos entre México y Sudáfrica, terminó siendo un encuentro plagado de expulsados (3) que por poco empata el récord establecido en Alemania 2006, donde el Portugal vs Holanda (ahora Países Bajos) se convirtió en la “Batalla de Núremberg”, tras registrar cuatro tarjetas rojas
El México vs Sudáfrica de hoy en el Estadio Azteca se quedó a una.
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En total fueron tres expulsados, dos de ellos sudafricanos: Sphephelo Sithole y Themba Zwane, quienes vieron la roja a los minutos 50 y 84, respectivamente
Por parte de México fue expulsado el defensa César Montes a los 92 minutos.
Así, el México vs Sudáfrica se suma a la lista de encuentros con tres tarjetas rojas en una Copa del Mundo, junto al Checoslovaquia vs Brasil de 1938, Hungría vs Brasil de 1954, Sudáfrica vs Dinamarca de 1998, Italia vs Estados Unidos del 2006 y Croacia vs Australia en esa misma edición.
Aunque el México vs Sudáfrica ya es histórico, pues es la primera vez que se da en una inauguración.
Además, este número de expulsados (3) quedó a uno del total que se registró en Qatar 2022, donde en sus 64 partidos solo hubo cuatro expulsiones.
Hace tres años y medio fueron Wayne Hennessey, Vincent Aboubakar, Walid Cheddira y Denzel Dumfries quienes tuvieron que dejar a sus equipos con uno menos, aunque en esa ocasión, solo dos de los cuatro vieron la cartulina roja de manera directa.
Por si fuera poco, el juego de hoy en el Estadio Azteca quedó a una tarjeta roja de igualar el récord establecido por aquel Portugal vs Holanda en los octavos de final de Alemania 2006, en la recordada “Batalla de Núremberg”
Por su parte, con la expulsión ante Sudáfrica, César Montes se convierte en el séptimo seleccionado mexicano que ve la roja en una Copa del Mundo. El primero de ellos fue el ahora entrenador del combinado, Javier Aguirre, quien tuvo que dejar el terreno de juego ante Alemania en 1986; después vinieron Luis García en 1994, Pavel Pardo y Ramón Ramírez en 1998, Rafael Márquez en 2002 y Luis Pérez en el 2006, por lo que tuvieron que pasar 20 años y Cuatro Mundiales para que un jugador azteca viera la roja