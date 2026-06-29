Entre acordeones y camisetas naranjas, Países Bajos llega a Monterrey
MONTERREY / ENVIADO.- La selección de Países Bajos ya se encuentra en Monterrey para disputar este lunes su compromiso de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a Marruecos, en un duelo que marcará la despedida de la ciudad como sede mundialista.
El conjunto neerlandés arribó por la tarde del domingo al hotel de concentración, donde fue recibido por cerca de 50 aficionados, en su mayoría niños, que esperaron su llegada con camisetas color naranja y aplausos para dar la bienvenida a uno de los equipos históricos del futbol internacional.
Te puede interesar: Marruecos, como en casa: volverá a jugar un partido del Mundial en Monterrey 40 años después
La recepción también contó con la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien saludó a la delegación, mientras un grupo norteño amenizaba el arribo con música regional, en un intento por mostrar parte de la identidad cultural del estado. El equipo mantuvo su itinerario de viajar un día antes del encuentro, pese a que se esperaba que permaneciera más tiempo en la ciudad.
Encabezados por el director técnico Ronald Koeman, el capitán Virgil van Dijk y el mediocampista Frenkie de Jong, los jugadores descendieron del autobús y caminaron hacia el interior del hotel entre saludos de los aficionados y un importante dispositivo de seguridad.
La delegación llegó procedente de Kansas, donde realizó su último entrenamiento la mañana de este domingo antes de trasladarse a Monterrey para encarar la fase de eliminación directa.
Países Bajos clasificó a los Dieciseisavos de Final como líder del Grupo F tras finalizar invicto la fase de grupos, mientras que Marruecos avanzó como segundo del Grupo C, por lo que ambos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de esta ronda.
El encuentro se disputará este lunes por la noche en el Estadio Monterrey, donde se espera una gran presencia de aficionados neerlandeses, que teñirán de naranja las tribunas del inmueble, así como miles de seguidores marroquíes que también han convertido a la ciudad en uno de los principales puntos de reunión durante el Mundial.
Para Monterrey será el último partido de la Copa del Mundo 2026, por lo que autoridades estatales y municipales implementarán un operativo especial de movilidad y seguridad para recibir a decenas de miles de aficionados que asistirán al estadio y a las diferentes zonas de convivencia instaladas en la ciudad.