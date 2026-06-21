Entrevista Jorge Valdano: "Alemania era confiable porque era disciplinada; hoy es una más"
Hace 40 años fue campeón del mundo; hoy es una de las voces más reconocidas para opinar acerca del juego. Jorge Valdano levantó la copa con Argentina en México 1986. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Hoy realiza una crítica a las estructuras del futbol moderno y a las nuevas pautas en la formación de jugadores, mismas que, en la búsqueda de la perfección táctica, ha llevado a que selecciones como Alemania y Brasil pierdan la esencia que las hacía únicas.
"Es muy difícil analizar el futbol desde las recetas. Alemania, ¿por qué era tan confiable? Porque era un equipo muy disciplinado. Como ahora todos son disciplinados, Alemania es uno más".
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En entrevista exclusiva con Sports Illustrated, Jorge Valdano comparte su reflexión sobre cómo la pérdida de identidad hace que actualmente en el balompié todos jueguen de forma similar. La figura que también conquistó tres ligas españolas como jugador y entrenador revela que, cuando todos los proyectos comparten las mismas bases, ya no hay un verdadero sello distintivo que haga destacar a las potencias sobre el resto.
Una prueba de ello se dio este sábado 20 de junio. El conjunto germano batalló para remontar 2-1 ante Costa de Marfil, un equipo amoldado al futbol europeo, con 25 de sus 26 jugadores militando en el Viejo Continente. Además, hay que recordar que la Mannschaft cayó eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, logrando romper esa mala racha apenas hasta este Mundial de Norteamérica 2026.
Cuando el talento ya no tiene valor en las academias
Asimismo, Valdano, que dirigió al conjunto Merengue desde la cancha como jugador, desde el banco como estratega, además como director general y deportivo, declara que el talento ya no tiene el mismo valor que antes. Esto ocurre, al menos, en las escuelas y fuerzas básicas que eligen a sus prospectos según su físico y no por su habilidad, una nueva visión que él no comparte.
"Yo, por ejemplo, siempre he creído que había que elegir jugadores por el tamaño del talento. Pero si uno es un entrenador de un equipo infantil, sabe perfectamente que, si pones a un grandote tienes más posibilidades de ganar", explicó.
A su entender, esto representa un grave daño para el futbol de hoy, provocando que joyas ocultas para jugar con la pelota no logren trascender. Lo anterior no se debe a la falta de talento, sino a la falta de oportunidades ante un sistema que ya no quiere ver al jugador diferente.
"El grandote va teniendo roce competitivo y llega al primer equipo, y el talentoso no va teniendo oportunidades y no llega al primer equipo". Por ello, indicó que las directivas deben volver a prestar atención a la habilidad y que el formador realmente cumpla con su función de potenciar al jugador. "Tenemos que cuidar el talento y soportarle los altibajos y ayudarlo a crecer. Solo se crece compitiendo", añadió.
Brasil ya no tiene jugadores diferentes
De igual forma, revela que este cambio de paradigma ha afectado a países como Brasil, creadora del Jogo Bonito, la cual trascendía por la gran cantidad de habilidades individuales en sus equipos. Sin embargo, hoy batalla por tener a ese jugador que rompa el molde de lo habitual.
"Brasil, ¿por qué marcaba la diferencia? Porque tenía muchos jugadores diferentes. Ahora la academia fabrica menos jugadores diferentes", sentenció el analista.
Hay que recordar que los cariocas presumen de ser los más ganadores con cinco títulos. Sin embargo, el último de ellos fue hace 24 años, en Corea-Japón 2002, y desde ese entonces no han vuelto a repetir ese éxito internacional, además de que en las últimas tres justas no avanzaron más allá de los cuartos de final.
La rebeldía de los países que todavía enseñan a ganar antes que jugar
Por último, rescata que todavía existan culturas rebeldes en el futbol que se oponen a los cambios globales en pro de mantener su identidad. Como ejemplo puso a Uruguay, donde, de acuerdo con su visión, prevalece el espíritu competitivo sobre las formas y, pese a ser un país pequeño, sigue nutriendo de jugadores al mundo.
"Uno va a Uruguay y, sin embargo, a los chicos les enseñan a ganar desde los dos años antes que ayudarlos a jugar. Los enseñan a ganar y les da resultados. Por eso te digo, todas las fórmulas que buscamos siempre tienen una escuela que contradice a esa fórmula", concluyó.