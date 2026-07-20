España borró a Argentina y conquistó el Mundial 2026; las estadísticas explican su dominio absoluto
España venció 1-0 en la final a Argentina para coronarse campeón del mundo. Pero La Furia Roja no solo se impuso en el marcador, sino que también reflejó su dominio sobre La Albiceleste en la estadística, superando en cada uno de los rubros importantes al conjunto de Lionel Messi y compañía.
Argentina no tiró a gol ni una sola vez en 120 minutos
El primer parámetro que demuestra cómo fue el desarrollo del partido se encuentra en los disparos. España fue el cuadro más propositivo durante todo el encuentro con un total de 20 remates, de los cuales 12 fueron a portería, exigiendo constantemente a Emiliano "Dibu" Martínez, quien hasta antes del gol de la victoria había sido la gran figura.
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Por su parte, Argentina, desde el inicio hasta el final de los tiempos extra, solo realizó un disparo por conducto de Giuliano Simeone, el cual llegó al minuto 120+2' y ni siquiera llevó dirección de portería, pues pasó por encima de la meta. Además, el equipo sudamericano terminó los primeros 90 minutos reglamentarios sin un solo intento frente al arco de Unai Simón.
España no soltó el balón
Otro dato que demuestra quién tuvo la iniciativa es el de la posesión del balón. En este rubro, La Roja se quedó con el 65 por ciento del control del esférico, a cambio de solo un 35 por ciento por parte de La Albiceleste.
Los españoles tuvieron el control del esférico durante la mayor parte del encuentro. Solo la soltaron un poco después de conseguir el gol en el segundo tiempo extra y, aun así, tampoco renunciaron a ella por completo, ya que, si solo se toma en cuenta dicho periodo de 15 minutos, Argentina apenas superó a España por el uno por ciento en posesión.
España realizó más de 400 pases que Argentina
Pero España no solo tuvo el balón, sino que también supo transitarlo alrededor de la cancha con máxima precisión. En total registró un 90.2 por ciento de efectividad en sus entregas, firmando 858 pases, de los cuales 774 fueron completos.
De hecho, fueron 417 pases acertados más de los que pudo realizar Argentina, que solo sumó 357 de 456 intentos para una efectividad del 78.3 por ciento. Incluso, buscando lastimar por las bandas, los ibéricos lanzaron 18 centros al área por solo 3 de sus rivales.
Argentina, con seis amarillas y un expulsado; España se fue limpia
La única estadística donde Argentina superó a España fue en el tema de las infracciones. Los sudamericanos sumaron 25 faltas en todo el encuentro, incluyendo los tiempos extra; es decir, cometieron en promedio una falta cada 4 minutos y 48 segundos. De igual modo, el cuadro pampero fue castigado con seis tarjetas preventivas, dos de ellas sobre Enzo Fernández, quien por esta razón, al minuto 90+3', se fue expulsado de la cancha.
En tanto, España cometió 21 faltas, de las cuales 4 fueron por posición adelantada al momento de atacar. Asimismo, la escuadra campeona terminó la gran final sin un solo cartón amarillo en el registro del silbante.
Y al final, todo se reduce al gol
Por último, la estadística que más importa: la cantidad de goles. Solo hubo una anotación en el partido y esta cayó por cortesía de Ferran Torres al minuto 106 a favor del bando español, convirtiéndose en el gol de la victoria, de la gloria eterna y del campeonato del mundo.