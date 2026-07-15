España buscará ser la primera selección en ganar sus primeras dos finales desde 1950
La gloria es solo para algunos, así lo ha demostrado la Copa del Mundo durante sus casi 100 años de existencia. En sus 23 ediciones, solamente ocho países se han alzado con el trofeo, por lo que es muy complicado que alguien lo pueda hacer de manera consecutiva.
Dentro de los 96 años de existencia del torneo, solo dos selecciones han podido llegar a sus dos primeras finales y ganarlas. Después de la clasificación a la gran final por parte de España tras vencer 2-0 a Francia, la Furia Roja intentará replicar lo hecho con anterioridad y convertirse en la tercera en levantar el trofeo en apenas dos apariciones.
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La última y única vez que España llegó a una final fue en Sudáfrica 2010, en donde el gol de Iniesta le dio el triunfo 1-0 sobre Países Bajos. Desde entonces, los españoles no llegaban a una final hasta ahora, 16 años después. Incluso, antes de Sudáfrica 2010 nunca habían disputado una semifinal mundialista.
La selección española espera replicar lo hecho por Uruguay e Italia en los primeros Mundiales, en donde llegaron a dos finales y consiguieron el triunfo en ambas, algo que no pasa desde hace 76 años, convirtiéndose en una complicada tarea.
ÚNICOS DOS ANTECEDENTES
En el primer Mundial de la historia, Uruguay se coronó al vencer como local 4-2 a Argentina en 1930; pasaron 20 años para que la garra charrúa se presentara de nueva cuenta a un partido por el título, en esta ocasión en el Mundial de Brasil 1950, donde sorprendería a propios y extraños derrotando a la Verdeamarela.
Cabe destacar que en ese torneo no existió una final como tal, pero sí se dio un enfrentamiento entre Brasil y Uruguay que es considerado de manera oficial como el partido decisivo por el título, pues en esa fase de grupos los únicos con oportunidad de levantar el trofeo eran ellos; a Brasil le bastaba el empate para coronarse, mientras que Uruguay necesitaba la victoria, resultado que finalmente consiguió.
La segunda selección que logró ganar las dos primeras finales a las que llegó fue Italia; la primera de ellas en Italia 1934, donde derrotó 2-1 a Checoslovaquia. Cuatro años después se convertiría en el primer bicampeón de la historia al vencer 4-2 a Hungría en Francia 1938.
Esto nos dice que durante los primeros cuatro torneos del Mundial solo dos selecciones fueron campeonas, las únicas dos que ganaron sus primeras presencias en la final de la Copa. Se trata de un hito que está por cumplir 76 años sin sumar a nadie más a la lista, a menos que España logre su cometido el domingo 19 de julio.
LAS QUE INTENTARON, PERO NO PUDIERON
Otras selecciones como Argentina, Brasil, Alemania y Francia lograron ganar en una de las dos primeras ocasiones en las que se presentaron en la final. Ambos equipos sudamericanos perderían en su primera aparición, mientras que los europeos ganarían la primera y caerían en la segunda.
También existe el caso de Inglaterra, que solo estuvo en una final y la ganó, aunque eso podría cambiar con el partido de semifinales de los Tres Leones ante la Albiceleste en el presente certamen.
Los que tienen un récord negativo son Checoslovaquia, Hungría y Países Bajos, que perdieron en sus dos primeras participaciones en una final. El caso más extremo es el de los neerlandeses, únicos que se han presentado en tres ocasiones y no han logrado ganar todavía.
LA FURIA ROJA SABE JUGAR FINALES
España es una selección experta en disputar finales, pues de las seis que ha jugado entre Eurocopa y Mundiales solo ha perdido una, la de Francia 1984, en donde cayó 2-0 ante los anfitriones; desde entonces ha disputado tres finales de Eurocopa y una de Mundial, ganándolas todas.