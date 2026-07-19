España empata a Francia y Uruguay en títulos; así queda el palmarés del Mundial
Terminó una Copa del Mundo más y España se coronó como campeón por segunda vez en su historia, 16 años después de aquel título conseguido en Sudáfrica 2010. Con esta segunda estrella, se suma al grupo de selecciones multicampeonas del torneo.
El triunfo de España lo pone junto a equipos como Uruguay y Francia, con dos títulos mundiales cada una, dejando ya en solitario a Inglaterra como la única selección que cuenta con un solo trofeo. Además, es la tercera ocasión en la que un conjunto europeo se corona fuera de su continente, siendo La Roja la que lo ha conseguido en dos de esas tres ocasiones.
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La selección dirigida por Luis de la Fuente es, además, la tercera en la historia de los Mundiales que logra ganar las dos primeras finales a las que llegó, después de que Uruguay (1930 y 1950) e Italia (1934 y 1938) lo hicieran en las primeras ediciones de la Copa del Mundo.
Por delante de España queda Argentina, que seguirá con tres títulos mundiales en su haber. La Roja es ya la tercera selección europea con más campeonatos, solo por detrás de los cuatro de Alemania e Italia, además de ser la más reciente en conquistar el título, después de que los teutones lo hicieran en Brasil 2014.
El máximo ganador continúa siendo Brasil con cinco campeonatos, aunque no consigue levantar el trofeo desde hace 24 años. Por otro lado, la selección que más tiempo lleva sin volver a conquistar un título mundial es Uruguay, que desde el conseguido en 1950 no ha podido repetir la hazaña; es decir, han pasado ya más de 76 años.
EUROPA, EL MÁXIMO GANADOR
Con todo y los casi 100 años de existencia que tiene el torneo, únicamente ocho selecciones han conseguido hacerse con la copa, dejando ahora la balanza más cargada para el lado europeo, pues son 13 los trofeos que ostenta el Viejo Continente, por los 10 que suma América.
Del lado de Europa, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra son las selecciones ganadoras de la justa, mientras que Brasil, Argentina y Uruguay representan al continente americano.
Ninguna otra selección de las cuatro confederaciones restantes (Concacaf, África, Asia y Oceanía) ha llegado siquiera a la final, siendo las mejores actuaciones las de Corea del Sur en Corea-Japón 2002 y Marruecos en Qatar 2022, con ambas alcanzando las semifinales.
PALMARÉS DE LA COPA DEL MUNDO
- Brasil, 5 campeonatos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); 2 subcampeonatos (1950, 1998)
- Alemania, 4 campeonatos (1954, 1974, 1990, 2014); 4 subcampeonatos (1966, 1982, 1986, 2002)
- Italia, 4 campeonatos (1934, 1938, 1982, 2006); 2 subcampeonatos (1970 y 1994)
- Argentina, 3 campeonatos (1978, 1986, 2022); 4 subcampeonatos (1930, 1990, 2014, 2026)
- España, 2 campeonatos (2010, 2026)
- Uruguay, 2 campeonatos (1930, 1950)
- Francia, 2 campeonatos (1998, 2018); 2 subcampeonatos (2006, 2022)
- Inglaterra, 1 campeonato (1966); 1 subcampeonato (2026)
SUBCAMPEONES
- Países Bajos (1974, 1978, 2010)
- Hungría (1938, 1954)
- Chequia (1934, 1962)
- Suecia (1958)
- Croacia (2018)