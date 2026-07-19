Madonna, BTS y Shakira brillan en el primer show del medio tiempo del Mundial 2026
La Copa del Mundo brindó un momento histórico en el torneo, aunque ocurrió fuera del terreno de juego. Para Norteamérica 2026 se llevó a cabo el primer show del medio tiempo en un Mundial, asemejándose a lo realizado en otros deportes como el Super Bowl.
Durante el medio tiempo de la final entre Argentina y España, celebridades de todo el mundo se hicieron presentes a lo largo de 27 minutos en lo que se convirtió en el descanso más largo en la historia de los Mundiales entre el silbatazo final de la primera mitad y el inicial del complemento.
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La intención de la FIFA era que el espectáculo durara aproximadamente 20 minutos, pero el tiempo entre un silbatazo y otro se extendió siete minutos más de lo previsto. La decisión de tomar algunas tradiciones de los deportes norteamericanos y mezclarlas con el futbol ha sido criticada por expertos y aficionados.
Además del show del medio tiempo, las pausas de hidratación y la entrega de anillos al equipo campeón son algunas de las novedades que presentó este Mundial.
LOS ARTISTAS INVITADOS
El show del medio tiempo comenzó con Madonna interpretando uno de sus más grandes éxitos, "Music", en donde, sobre un vehículo, era acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo. Al momento de llegar al estadio a través de uno de los túneles aparecieron los Muppets, como parte del mensaje educativo que quería enviar la FIFA.
Acompañados por el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, realizaron el remo vikingo que tanto marcó esta Copa del Mundo. Los siguientes artistas en aparecer fueron los integrantes de la banda surcoreana BTS, quienes interpretaron la canción "Dynamite".
Por parte de Hollywood aparecieron Jason Sudeikis y Brendan Hunt retomando sus personajes de la serie Ted Lasso, quienes presentaron al canadiense Justin Bieber, que con una guitarra en mano interpretó su tema "Everything Hallelujah".
Para cerrar el espectáculo aparecieron Shakira y Burna Boy para interpretar uno de los temas principales de Norteamérica 2026, "Dai Dai", como lo hicieron también en la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Azteca.
Los últimos en salir fueron los niños del coro PS22, presentados después de un pequeño video que mostraba a Pelé en las pantallas del estadio. Acompañados por la cantante colombiana, interpretaron una canción que evocaba al amor.
Con ello concluyó el primer show del medio tiempo en la historia de los Mundiales, una tradición que podría continuar dentro de cuatro años, cuando se celebre la Copa del Mundo de España, Portugal y Marruecos 2030.
SEGUNDO SHOW DEL DÍA
Lo que sí es tradición es la ceremonia de clausura, en la estuvieron artistas como Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, además del streamer IShowSpeed y del actor Tom Cruise, quien mandó un mensaje de agradecimiento y apoyo a todas las selecciones que formaron parte del torneo.