España hace historia: es el primer país campeón del mundo en futbol varonil y femenil al mismo tiempo
En un hecho sin precedentes, España ha pasado a la historia del futbol como la primera nación en ser el vigente campeón del mundo tanto en la rama varonil como en la femenil.
Este domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a Argentina con un solitario gol de Ferran Torres en los tiempos extra. De esta manera, se coronó como el gran vencedor de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.
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De esta forma, se hizo acreedor al parche que le otorga la FIFA y que lo reconoce como la mejor selección del mundo. Pero este no solo aparecerá en la camiseta del combinado varonil de La Roja, sino también en la del femenil.
Y es que las mujeres desde hace tres años ya lo vienen portando, desde que se coronaron campeonas del Mundial de su rama en Australia-Nueva Zelanda 2023, venciendo en la final, precisamente por el mismo marcador de 1-0, a Inglaterra, con gol de Olga Carmona.
España rompe con la maldición
El primer Mundial varonil fue en 1930, mientras que el primero femenil con el aval de la FIFA tuvo que esperar hasta 1991. Lo curioso es que, desde que existen ambos torneos a la par, surgió una racha en la que el país campeón del torneo femenil no podía ganar la siguiente edición del varonil y viceversa.
Ningún país, hasta que apareció España, acabó con esta maldición, siendo el primero en coronarse en ambas ramas de forma consecutiva. Ahora, será La Furia Roja el vigente campeón de ambos torneos al menos por un año, hasta que le toque refrendar su corona femenil en Brasil 2027.
- Campeón femenil: Estados Unidos (1991) | Campeón varonil: Brasil (1994)
- Campeón femenil: Noruega (1995) | Campeón varonil: Francia (1998)
- Campeón femenil: Estados Unidos (1999) | Campeón varonil: Brasil (2002)
- Campeón femenil: Alemania (2003) | Campeón varonil: Italia (2006)
- Campeón femenil: Alemania (2007) | Campeón varonil: España (2010)
- Campeón femenil: Japón (2011) | Campeón varonil: Alemania (2014)
- Campeón femenil: Estados Unidos (2015) | Campeón varonil: Francia (2018)
- Campeón femenil: Estados Unidos (2019) | Campeón varonil: Argentina (2022)
- Campeón femenil: España (2023) | Campeón varonil: España (2026)
También tiene a las actuales monarcas de Europa
Pero sus selecciones no solo tienen a los reyes y reinas de los Mundiales. Del mismo modo, a nivel continental, España es el actual campeón de la Eurocopa varonil 2024, mientras que a nivel femenil también fue el último país ganador de la UEFA Nations League 2025.