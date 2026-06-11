Buenas noticias en España: Lamine Yamal y Nico Williams entrenaron con normalidad
Lamine Yamal y Nico Williams, estrellas de la selección española en recuperación de sus lesiones en las últimas semanas, entrenaron con normalidad en Chattanooga, a cinco días del debut de La Roja en el Mundial contra Cabo Verde en Atlanta.
Entre risas y con un ambiente excelente, los dos extremos participaron en el ‘torito’ durante el cuarto de hora abierto a la prensa en la Baylor School, en las afueras de Chattanooga.
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Su regreso al entrenamiento había sido celebrado unos minutos antes por sus compañeros con un pequeño pasillo de honor.
El extremo Víctor Muñoz, con una lesión muscular, se quedó en el gimnasio y no participó en la sesión colectiva.
Tocados en un muslo tanto Yamal como Williams, no viajaron a México para el último amistoso, 3-1 contra Perú el 9 de junio, y se quedaron en el hotel del Downtown de Chattanooga.
El sábado ya participaron en la sesión abierta al público, pero se retiraron tras los primeros 15 minutos.
"Estarán disponibles para el próximo partido", es decir, para el inicio del Mundial, aseguró durante el fin de semana el DT Luis de la Fuente. AFP