España recupera el liderato del ranking FIFA y México está en el Top 10 tras el Mundial 2026
España recuperó el primer lugar del ranking FIFA tras conquistar la Copa Mundial 2026, mientras que México volvió al Top 10 de las mejores selecciones del mundo después de firmar una destacada actuación en Norteamérica.
La Roja, que el domingo se proclamó campeona del mundo por segunda ocasión en su historia al derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey, desplazó precisamente a la Albiceleste del liderato de la clasificación mundial.
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El combinado español suma ahora 1,995.88 puntos, por los 1,970.37 de Argentina, que cayó al segundo puesto. Francia completa el podio con 1,948.97 unidades, mientras que Inglaterra se mantiene en la cuarta posición.
El Mundial 2026 provocó importantes movimientos dentro del Top 10 del ranking FIFA. Brasil ascendió un lugar para colocarse en la quinta posición, seguido de Marruecos, que también ganó un puesto. Portugal cayó dos lugares hasta el séptimo peldaño, Bélgica subió al octavo y Países Bajos descendió al noveno.
México vuelve al Top 10
La gran noticia para México es su regreso al Top 10 mundial. El Tricolor avanzó cuatro posiciones para ubicarse en el décimo puesto con 1,754.30 puntos, dejando fuera de los primeros diez lugares a Alemania, que cayó al lugar 12 tras ser eliminada en los dieciseisavos de final por Paraguay.
El ascenso mexicano llega después de una destacada participación en Norteamérica 2026, donde superó la fase de grupos con paso perfecto antes de caer en los octavos de final ante Inglaterra, selección que a la postre finalizaría en la cuarta posición del torneo.
Noruega, gran protagonista
La competición también sirvió de trampolín para otras selecciones. Suiza escaló cinco posiciones hasta el lugar 14 del ranking, mientras que Noruega protagonizó uno de los mayores ascensos al subir 12 puestos para colocarse en la decimonovena posición, su mejor clasificación desde 2011.
Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial al alcanzar los dieciseisavos de final en su primera participación, ascendió tres lugares hasta el puesto 64.
En contraparte, Túnez fue la selección que más lugares perdió tras la justa mundialista al caer 12 posiciones hasta el sitio 57, luego de un torneo marcado incluso por el cambio de entrenador en plena competición.
Panamá (44.º, -10), Uzbekistán (60.º, -10) y Jordania (73.º, -10) también registraron importantes descensos tras su discreta actuación en la Copa del Mundo.
Top 10 del ranking FIFA (20 de julio de 2026)
1.- España – 1,995.88 puntos (+1)
2.- Argentina – 1,970.37 (-1)
3.- Francia – 1,948.97 (=)
4.- Inglaterra – 1,922.83 (=)
5.- Brasil – 1,804.92 (+1)
6.- Marruecos – 1,803.99 (+1)
7.- Portugal – 1,787.85 (-2)
8.- Bélgica – 1,778.36 (+1)
9.- Países Bajos – 1,775.54 (-1)
10.- México – 1,754.30 (+4)