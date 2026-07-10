España suma 36 juegos invictos y está cerca del récord mundial de Italia
Tras dejar a Bélgica en el camino con una victoria de 2-1 en el último minuto, la selección de España alcanzó su primera semifinal desde Sudáfrica 2010 y, además, quedó a un partido de igualar un récord que llevaba cuatro años sin correr peligro.
El triunfo de España sobre Bélgica representa el partido número 36 de la Furia Roja sin conocer la derrota de manera consecutiva, una cifra que otras selecciones como Italia y Argentina habían alcanzado con anterioridad y que ahora podría quedar atrás.
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La victoria de 2-1 en los cuartos de final de la Copa del Mundo deja a España empatada con la Argentina de Lionel Scaloni, con 36 partidos invictos, ambos solo por detrás de la Italia de Roberto Mancini, que sumó 37 encuentros sin conocer la derrota, una marca que alcanzó entre 2018 y 2021.
Curiosamente, aquella racha invicta de Italia terminó en la semifinal de la Nations League de 2021 ante España, que le propinó su primera derrota en tres años al imponerse 2-1. Desde entonces, la selección que más cerca había estado de alcanzar esa marca era Argentina, entre 2019 y 2022.
OTROS HAN ESTADO CERCA
Dicha racha llegó a su fin en el primer partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando sorpresivamente Argentina perdió 2-1 ante Arabia Saudita, dejando su récord en 36 partidos. Esa misma cifra es la que ya suma España, racha que comenzó en la Eurocopa de 2024, torneo en el que se proclamó campeona.
Con esos 36 partidos, España supera su propia marca, la conseguida entre 2007 y 2009, cuando estuvo dos años sin conocer la derrota hasta caer 2-0 ante Estados Unidos en la Copa Confederaciones de 2009. Esa selección fue la que mejor balance dejó al alcanzar los 35 juegos sin derrota, con 32 victorias y apenas tres empates.
Actualmente, la España de Luis de la Fuente llega a esos 36 partidos con 27 victorias y 9 empates, mientras que la Argentina de Scaloni alcanzó esa cifra con 25 triunfos y 11 empates. El récord que todavía ostenta Italia es de 37 encuentros, con 28 victorias y 9 empates, marca que podría alcanzar la Furia Roja si empata o derrota a Francia tras los 90 minutos o el tiempo extra en las semifinales de la Copa del Mundo de 2026.
En cuanto a títulos, tanto Argentina como España conquistaron al menos uno durante sus respectivas rachas invictas: la Albiceleste ganó una Copa América, mientras que los ibéricos levantaron una Eurocopa. Lo mismo ocurrió con Italia, que conquistó la Euro 2020 antes de que comenzara una nueva debacle en su selección, pues tras perder el invicto de 37 partidos no logró reponerse y fue eliminada en los octavos de final de la Euro 2024 además de quedarse fuera de los Mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026.
¿CUÁNDO JUEGA SU PRÓXIMO PARTIDO ESPAÑA?
El próximo encuentro de la selección española será ante Francia, en las semifinales de la Copa del Mundo de 2026, el martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Dallas.
En caso de empatar o ganar, España igualará el récord de 37 partidos invictos de Italia y tendrá la oportunidad de superarlo en la gran final del 19 de julio.