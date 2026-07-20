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España tembló con el campeonato del mundo: aficionados generaron actividad sísmica

Los sismógrafos en España registraron vibraciones provocadas por las celebraciones de los aficionados durante la victoria de La Roja ante Argentina en la final del Mundial 2026. El gol de Ferran Torres y el pitazo final generaron la mayor actividad.

Redacción SI México

El título mundial de España se sintió bajo tierra: científicos detectaron vibraciones tras la final
El título mundial de España se sintió bajo tierra: científicos detectaron vibraciones tras la final / Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Los sismógrafos de España captaron las vibraciones provocadas por los hinchas al estallar de alegría con el gol que le dio el triunfo a La Roja frente a Argentina en la final del Mundial, informó este lunes el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Investigadores del instituto de Geociencias Barcelona analizaron datos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que mostraron señales inusuales en ciudades como Algeciras, Barcelona, Cádiz y Granada, señaló el comunicado del CSIC.

Gráfica de las vibraciones registradas durante el partido. / GEO3BCN-CSIC
Gráfica de las vibraciones registradas durante el partido. / GEO3BCN-CSIC / Cortesía: CSIC

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Los sensores registraron tres ráfagas claras de actividad durante el partido: tras el gol de Ferran Torres, un segundo tanto que fue anulado por el VAR y la vibración más intensa después del pitazo final.

Los científicos indicaron que se trató de "sismicidad inducida por actividad humana", en este caso los miles y miles de aficionados saltando, gritando y celebrando al mismo tiempo.

Los sensores detectaron vibraciones similares durante la victoria de España en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal provocaron movimientos del suelo en Madrid y Barcelona. AFP

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