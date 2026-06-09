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España vence 3-1 a Perú y cierra su preparación para el Mundial 2026

España derrotó 3-1 a Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y concluyó su preparación rumbo al Mundial 2026 con una actuación sólida y dominante.

Redacción SI México

La Furia Roja cumplió en Puebla.
La Furia Roja cumplió en Puebla. / CARL DE SOUZA / AFP

España se adueñó del balón y, sin emplearse a fondo, venció 3-1 a Perú el lunes en el partido que cerró su preparación para el Mundial 2026, jugado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (centro de México).

Mikel Oyarzabal, al minuto 2, Pedri, al 32', y el portero Pedro Gallese, al 53' en propia puerta, hicieron los goles para este triunfo español.

Jairo Vélez descontó para Perú al 66'. AFP

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