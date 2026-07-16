España y Argentina tendrán invitados de lujo: las figuras políticas que estarán presentes en la final
El domingo 19 de julio se jugará la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, por lo que las gradas estarán llenas de celebridades y figuras políticas para despedir el torneo. Dentro de las principales figuras a destacar están el Rey de España y el presidente de Argentina, quienes ya anunciaron si estarán o no en el estadio.
El primero de ellos fue el Rey Felipe VI, quien confirmó su asistencia al MetLife Stadium de Nueva York para cumplir la promesa que le hizo a los futbolistas españoles en el juego de fase de grupos ante Uruguay, celebrado en Guadalajara, de que, si llegaban a la final, estaría presente para verlos intentar conseguir su segunda estrella; la noticia fue ratificada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Futbol.
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Acompañando al Rey Felipe estará la Reina Letizia Ortiz junto con las princesas Leonor y Sofía, la menor de las cuales es Sofía. A pesar de su ausencia en los partidos de eliminación directa, la familia real está al pendiente de la selección, pues se les vio en un hotel de Barcelona disfrutar de la victoria 2-0 sobre Francia mientras visitaban la ciudad catalana para la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona.
Quien no estará presente en el estadio es el presidente de España, Pedro Sánchez, pues tendrá una visita oficial a Argelia para mejorar sus relaciones políticas el lunes 20 de julio, lo que le imposibilita su visita a Nueva York un día antes. A pesar de ello, el mandatario mandó un mensaje en redes sociales después de la victoria en semifinales:
JAVIER MILEI SE AFERRA A SU CÁBALA
Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó después del partido de Argentina vs Inglaterra que no estará en el estadio para la final, pero no por cuestiones de agenda, sino porque es parte de su cábala para que le vaya bien a la selección.
Tras ser cuestionado por el medio El Observador sobre si realizaría el viaje a Nueva York, el mandatario explicó por qué no irá.
“De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana”.
El mandatario agregó que la Casa Rosada, sede del gobierno, estará a disposición de la Federación Argentina en caso de que quieran celebrar el campeonato ahí, además de que pidió no politizar el resultado que obtenga la albiceleste ante España.
“No habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores”.
Con esta decisión, Milei sigue los pasos de sus antecesores, Alberto Fernández y Cristina Fernández, expresidentes de Argentina que tampoco estuvieron presentes en las finales que disputó la selección en Brasil 2014 y Qatar 2022.
DONALD TRUMP CONFIRMA ASISTENCIA
A través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en el partido del domingo en Nueva York. Además, estará formando parte de una recepción de la FIFA a celebrarse el viernes 17 en la Torre Trump de Manhattan.
Las dudas de su presencia persistían debido a que no asistió a ningún otro partido del torneo, incluyendo los juegos de la selección estadounidense.
Aunque Leavitt no especificó si Trump estará formando parte de la ceremonia de premiación, se espera que esté presente para entregar la copa de la mano de Gianni Infantino, como así lo hizo saber el presidente de la FIFA a inicios del torneo; el mandatario estadounidense no es ajeno a ello, pues estuvo involucrado en la entrega del título al Chelsea en el Mundial de Clubes del año pasado.