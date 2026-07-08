Estadio Ciudad de México lidera la asistencia promedio en el Mundial 2026
El pasado domingo 5 de julio se llevó a cabo el último partido de la Copa del Mundo 2026 en México con el duelo de octavos de final entre la selección nacional e Inglaterra, el cual marcó el adiós de un torneo histórico en tierras mexicanas, no solo por lo visto dentro del terreno de juego, sino también por las cifras de asistencia registradas en los tres estadios del país.
Con un Mundial que ya rompió récords desde la fase de grupos, las sedes mexicanas fueron parte importante para superar la marca de 3 millones 587 mil 538 espectadores, establecida en Estados Unidos 1994, al registrar 5 millones de aficionados en lo que va del torneo.
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Guadalajara, la sede mexicana con menor asistencia
En Guadalajara se disputaron cuatro partidos de la fase de grupos:
- Corea del Sur 2-1 Chequia (44,986 aficionados)
- Uruguay 0-1 España (45,065)
- Colombia 1-0 República Democrática del Congo (45,358)
- México 1-0 Corea del Sur (45,522)
Esto dejó un total de 180 mil 931 aficionados, convirtiendo a Guadalajara en una de las sedes con menor asistencia del Mundial, solo por encima de Toronto.
Monterrey superó los 200 mil asistentes
En Monterrey se jugaron tres partidos de la fase de grupos y uno correspondiente a los dieciseisavos de final:
- Suecia 5-2 Túnez (50,987)
- Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos (51,243)
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (51,243)
- Túnez 0-4 Japón (51,243)
En total, 204 mil 716 aficionados asistieron a estos cuatro encuentros celebrados en Nuevo León, una cifra superior a la registrada en Guadalajara.
Ciudad de México lidera el promedio de asistencia
La Ciudad de México fue la única sede del país que albergó partidos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final:
- México 2-0 Sudáfrica (80,824)
- Colombia 3-1 Uzbekistán (80,824)
- México 3-0 Chequia (80,824)
- México 2-0 Ecuador (80,824)
- México 2-3 Inglaterra (80,824)
El Estadio Ciudad de México acumuló 404 mil 120 aficionados en cinco partidos, convirtiéndose, hasta el momento, en la sede con el mejor promedio de asistencia por encuentro de toda la Copa del Mundo 2026, con 80,824 espectadores por partido.
Por su parte, el Estadio de Nueva York ocupa el primer lugar en asistencia total, con 483 mil 978 aficionados distribuidos en seis encuentros, uno más de los que ha albergado el inmueble de la capital mexicana. Además, será el escenario de la gran final del torneo.
- Brasil 1-1 Marruecos (80,663)
- Noruega 3-2 Senegal (80,663)
- Ecuador 2-1 Alemania (80,663)
- Panamá 0-2 Inglaterra (80,663)
- Francia 3-0 Suecia (80,663)
- Brasil 1-2 Noruega (80,663)
Otras de las mejores asistencias del torneo
Fuera de la Ciudad de México y Nueva York, estas fueron otras cinco sedes con las mejores entradas de la Copa del Mundo, todas ubicadas en Estados Unidos:
- Portugal 0-1 España (70,649 | Dallas)
- Estados Unidos 4-1 Paraguay (70,492 | Los Ángeles)
- Argelia 3-3 Austria (69,045 | Kansas City)
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina (68,827 | San Francisco)
- Portugal 1-1 República Democrática del Congo (68,777 | Houston)