Estados Unidos cae ante Turquía, pero avanza como líder del Grupo D del Mundial 2026
El cierre del Grupo D tuvo drama hasta el último instante. Turquía encontró el premio a su insistencia con un gol de Kaan Ayhan al minuto 98 para derrotar 3-2 a Estados Unidos en uno de los partidos más emocionantes de la jornada.
Pese al descalabro, el cuadro de las barras y las estrellas avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Sector D con seis puntos y ahora jugará ante Bosnia-Herzegovina este miércoles 1 de julio.
Mientras que Turquía se despidió del Mundial 2026 con una victoria que llegó demasiado tarde para cambiar su destino.
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El encuentro comenzó con un ritmo frenético. Auston Trusty adelantó a los estadounidenses apenas al minuto 3, pero la respuesta turca fue inmediata. Arda Güler igualó el marcador al 10' y, antes del descanso, Barış Alper Yılmaz completó la remontada para darle la ventaja a los europeos.
Ya en la segunda mitad, Sebastian Berhalter devolvió la esperanza a los anfitriones con el gol del 2-2 al minuto 49.
Estados Unidos tuvo más ocasiones para sumar su tercera victoria. Especialmente cuando saltó al campo a la hora de juego el ídolo local Christian Pulisic, que no jugaba desde el descanso del partido inaugural, la victoria 4-1 ante Paraguay, por un golpe sufrido en un entrenamiento unos días antes.
Su impacto fue inmediato y rozó el 3-2 con un remate que se topó con el larguero (64') y un zarpazo desde fuera del área que rozó el palo (76').
Sin embargo, cuando todo apuntaba a un empate, Kaan Ayhan apareció en el último minuto del tiempo agregado para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo de Turquía con un gol de último minuto.