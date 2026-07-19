"Este grupo ya escribió una historia": el emotivo mensaje de Messi antes de la final del Mundial
"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos". Así fue como Lionel Messi mandó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, buscando alentar a sus compañeros y a todo su pueblo a unas horas de disputar la gran final del Mundial 2026.
Este domingo 19 de julio, el 10 argentino tendrá una cita con la historia cuando enfrente a España en busca de coronar su carrera con un segundo título mundial. Por esta razón, a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a todo el staff de La Albiceleste, acompañada de un emotivo mensaje.
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“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió.
De igual forma, agradeció a cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes del equipo que formaron parte de esta aventura mundialista. Destacó la unidad al interior del grupo y aseguró que, sin importar el resultado de la final, el equipo ya escribió una página imborrable en la historia del futbol argentino.
“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”, cerró.
Messi va por el Balón de Oro, la Bota de Oro y el bicampeonato mundial
Argentina llega como la campeona defensora después de haberse coronado en Qatar 2022. Sin embargo, este domingo no solo estará en juego el bicampeonato y la cuarta estrella para el conjunto sudamericano.
En el plano individual, Messi buscará también levantar el premio al Balón de Oro como el mejor jugador del certamen. Cabe mencionar que el argentino es el único futbolista en haber ganado esta distinción en más de una ocasión, tras conseguirla en Brasil 2014 y Qatar 2022. Ahora, tratará de llevar por tercera vez este galardón a sus vitrinas.
Asimismo, se encuentra en la contienda por convertirse en el máximo goleador tanto de esta Copa Mundial como de toda la historia del torneo. Actualmente, Messi suma ocho goles en esta edición y 21 anotaciones en sus seis justas mundialistas.
De momento, se ubica a dos tantos de Kylian Mbappé, quien con 10 goles lidera la carrera por la Bota de Oro de Norteamérica 2026. Del mismo modo, el rosarino está a solo una anotación de empatar el récord del máximo goleador histórico del torneo, marca que ostenta el delantero francés con 22 goles tras su doblete ante Inglaterra en el duelo por el tercer lugar.
A sus 39 años, Lionel Messi está a 90 minutos de seguir ampliando una de las carreras más grandes en la historia del futbol. El domingo no solo buscará conquistar una nueva Copa del Mundo con Argentina, sino también escribir un capítulo más de una leyenda que parece no tener final.