El fan sueco que viaja solo por el mundo llega a Monterrey para apoyar a su selección
MONTERREY | Robert Gustafsson vive la vida que muchos sueñan: viaja alrededor del mundo. Es creador de contenidos en redes sociales y tiene un blog personal donde cuenta sus travesías. En su perfil de Instagram presume que ha visitado 80 países (más los que se acumulen). Hoy, el futbol trajo a este sueco de nueva cuenta a México, para apoyar a su selección debutar en el Mundial el próximo domingo ante Túnez, en el primer partido en Monterrey en la Copa del Mundo.
En su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 mil seguidores, Gustafsson muestra imágenes de sus diversos viajes y entre ellos se encuentra varias historias de su andar por la Ciudad de México hace poco más de año y medio, donde se le puede ver comiendo tacos callejeros y paseando en lugares como el Paseo de la Reforma, con el Ángel de la Independencia de fondo, o en las trajineras de Xochimilco.
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Más allá de su imagen escandinava, Robert sobresale entre miles de fanáticos de la Selección Mexicana que portan la playera verde gracias a su camiseta amarilla de Suecia. El blogger se mimetiza en el Fan Festival de Parque Fundidora y vive a tope la inauguración del Mundial.
Sin saber de su historia de viajero empedernido, algunas personas le piden fotos por el simple hecho de reconocerlo como un aficionado que ha llegado a Monterrey para ver a Suecia jugar en el Gigante de Acero el próximo domingo. Él accede feliz, cerveza en mano, con algunos otros de sus paisanos que también se encuentran ya en la capital de Nuevo León.
El fan sueco y su experiencia en Monterrey
En charla con Sports Illustrated México, Gustafsson presume que habla “un poquito” de español. Llegó a México dos días atrás, haciendo una escala en Querétaro. “Es maravilloso, todas las personas son geniales”, dice esforzándose por hablar el idioma de un país al que vuelve y que le ha robado el corazón.
En sus publicaciones de Instagram se le ve disfrutando de la comida mexicana, además de que, como buen europeo, resalta la cerveza nacional. Sin embargo, con un toque de picardía, distinta a la seriedad que generalmente proyectan sus coterráneos, Gustafsson confiesa qué es lo que más le ha gustado desde que llegó a México: “Las chicas”, afirma con una sonrisa.
Ya en tono más futbolero, Robert menciona que estará en el juego del próximo domingo entre Suecia y Túnez, asegurando que su selección se impondrá 3-1 a su similar africana en el Gigante de Acero. Y para apoyar a México afirma que el Tri se impondrá a Estados Unidos en este Mundial.
Pero también es realista y con un dejo de resignación, cree que Suecia podrá llegar únicamente a Cuartos de Final. Sin embargo, esto no le impide mantener viva la ilusión, por lo que después del juego del domingo ante Túnez, emprenderá el viaje a Dallas para seguir a su selección.