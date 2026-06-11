Monterrey celebra en grande triunfo de México y espera su debut en el Mundial
MONTERREY | El Mundial de 2026 comenzó este jueves y la ciudad de Monterrey vibró a lo grande con el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 ante su similar de Sudáfrica, en su debut en la Copa del Mundo. La fiesta futbolera se trasladó al Parque Fundidora, donde miles de aficionados se dieron cita para la apertura del FIFA Fan Festival.
Desde temprana hora, familias, turistas y seguidores de la Selección Mexicana comenzaron a llenar las instalaciones de la antigua planta industrial que era conocida como la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey para presenciar el arranque del torneo más grande en la historia del futbol.
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Con pantallas gigantes, zonas gastronómicas, activaciones comerciales y espectáculos musicales, el Fan Festival abrió sus puertas como uno de los principales puntos de reunión del Mundial en Nuevo León.
Los aficionados que acudieron al festival siguieron en los amplios jardines la inauguración de la Copa del Mundo. Incluso, entonaron con emoción el Himno Nacional cuando los jugadores de la Selección lo hacían a más de 700 kilómetros de distancia en el estadio Azteca. La emoción explotó cuando tres aviones surcaron el cielo regiomontano en la última estrofa del Himno.
Ya en el juego, la gente estuvo sumamente atenta al partido y la emoción explotó apenas al minuto 9 con el gol de Julián Quiñones, que hizo que los aficionados gritaran a todo pulmón el primer gol de la Copa del Mundo.
El calor, propio de la ciudad regia, daba un toque extra a la fiesta en Fundidora, con el olor a la clásica carne asada, marinada con unas cuantas cervezas. La gente en todo momento mantuvo el orden y un buen ambiente, incluso con muchas familias y niños disfrutando el juego.
La alegría llegó al máximo en el Fan Festival regio con el segundo gol de México, obra de Raúl Jiménez, que decretó el triunfo del Tri y que desató la locura de los aficionados.
Tras acabar el juego, aficionados coincidieron que México llenó las expectativas en su primer partido.
“Jugó muy bien (México), se sufrió un poco, pero al final sacamos el resultado. Pudo ser un poco mejor (el marcador), pero lo bueno es que se ganó”, dijo Raúl Sánchez, aficionado regio del Tri. Pero su hijo fue un poco más allá al asegurar que el Tri terminará como líder del grupo A.
Por su lado, el señor Heliú, con ese acento norteño marcado y con un toque jocoso, reconoció que el resultado fue bueno para iniciar la Copa del Mundo y destacó el ingreso de jóvenes como Armando ‘La Hormiga’ González y Gilberto Mora.
“El marcador está bien pa’ empezar. Está bien (que hayan entrado Mora y González), que las generaciones nuevas sigan jalando”, comentó.
El Fan Festival de Monterrey promete ser de lo mejor
La expectativa de asistencia al Fan festival de Monterrey es elevada. Organizadores y autoridades han informado que el recinto cuenta con una capacidad máxima cercana a las 120 mil personas por día, mientras que el festival espera recibir a miles de visitantes a lo largo del Mundial, aprovechando que Monterrey será sede de cuatro partidos.
El evento permanecerá activo durante 34 días, del 11 de junio al 19 de julio, y está diseñado para albergar a aficionados locales e internacionales durante toda la competencia.
Además de la transmisión de encuentros mundialistas, el FIFA Fan Festival tendrá una intensa agenda musical. Tras las presentaciones de apertura de La Leyenda y De Parranda, los próximos conciertos estelares incluyen a Chayanne el 13 de junio, Caballo Dorado el día 14, Genitallica el 18, La Costumbre el 19, El Gran Silencio el 20 e Imagine Dragons el 21 de junio.
La cartelera continuará durante las siguientes semanas con artistas como DPR IAN, Grupo Firme, KDTS de Linares, Enrique Iglesias, 3BallMTY, Jumbo y El Malilla, entre otros, consolidando al Parque Fundidora como una de las principales sedes alternas de entretenimiento durante la Copa del Mundo.
Así, mientras el balón comenzó a rodar en la inauguración del torneo, Monterrey abrió también las puertas de una celebración que promete mantenerse viva hasta la final del 19 de julio.