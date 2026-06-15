Federico Valverde: el uruguayo que el Real Madrid pagó 5 millones y hoy vale 122
Federico Santiago Valverde Dipetta nació el 22 de julio de 1998 en el barrio La Unión de Montevideo, en una familia trabajadora donde su padre era guardia de seguridad y su madre vendía ropa y juguetes para ayudar con la economía. Casi treinta años después, ese mismo niño es uno de los mediocampistas más completos del mundo.
Tras la salida de Dani Carvajal del club esta temporada, Valverde se convirtió en el primer capitán del Real Madrid y, en paralelo, también es el capitán de la selección uruguaya que llega al Mundial 2026 con la ambición de pelear por todo. Su palmarés incluye tres Ligas de España y dos Champions League, y se ha consolidado como el motor de los dos equipos que dirige desde el mediocampo.
Te puede interesar: Listas completas de jugadores por país y selecciones para el Mundial 2026
La carrera de Valverde es una historia de paciencia. Llegó al Real Madrid en 2016 procedente de Peñarol, pasó por la Castilla en 2016-17 y fue cedido al Deportivo de La Coruña para la temporada 2017-18, donde jugó en Primera División y empezó a hacerse un nombre en el fútbol español. El club lo había pagado por solo 5 millones de euros, una cifra ridícula para el jugador que terminó valiendo 122.5 millones según Transfermarkt.
Su debut oficial con el primer equipo del Madrid llegó el 23 de octubre de 2018 contra el Viktoria Plzen en Champions League, y desde entonces no ha salido del equipo. Carlo Ancelotti, su entrenador durante varios años, fue el que más confió en él. En 2022 lo retó a superar los 10 goles en una temporada. Valverde terminó con 12 y se convirtió en uno de los jugadores con más recorrido en los dos sentidos del campo en Europa.
Lo que distingue a Valverde de cualquier otro mediocampista de su generación es su versatilidad. Puede jugar como centrocampista box-to-box, como pivote defensivo, como volante por la derecha, como lateral derecho cuando el equipo lo necesita y hasta como extremo.
En la temporada 2025-26 acumula 49 partidos disputados con 9 goles y 9 asistencias, números de un jugador ofensivo que además aparece en cada recuperación defensiva clave. Su volea ante el Manchester City en la Champions League del 2024 ganó el premio al Gol de la Temporada del torneo. Es el tipo de futbolista que rompe partidos con un disparo desde fuera del área.
Federico Valverde llega al Mundial 2026 como capitán y referente
Con la selección uruguaya, Valverde llega al Mundial 2026 como capitán y referente. Debutó con la Celeste a los 19 años en una eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, donde Óscar Tabárez no lo incluyó en la lista final. Tres años después, ya era titular indiscutible en la Copa América 2021.
En Qatar 2022 jugó como titular en los tres partidos del grupo, pero Uruguay quedó eliminada en fase de grupos en una de las decepciones más grandes de su generación. Marcelo Bielsa, el actual entrenador de Uruguay, lo describió esta semana antes del torneo: "Para un Mundial tener jugadores de ese perfil es importante." El propio Valverde fue más directo: "Si gano un título con la selección, puedo morir feliz."
Su palmarés con el Real Madrid incluye 3 Ligas de España, 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España, además del MVP de la final de la Supercopa de España. Con la Sub-20 uruguaya ganó el Balón de Plata del Mundial Sub-20 de Corea 2017.
En febrero de 2026 protagonizó uno de los episodios más comentados del año en el Real Madrid: una pelea física con su compañero Aurélien Tchouaméni en Valdebebas, por la que ambos jugadores recibieron una multa de 500,000 euros por parte del club. Valverde todavía lleva una cicatriz visible en la cabeza de ese altercado, según reveló su barbero antes del Mundial.
En lo personal, Valverde está casado con la periodista argentina Mina Bonino, con quien tiene dos hijos, Benicio y Bautista. En febrero de 2026 la pareja anunció que esperan su tercer hijo. Es uno de los jugadores más queridos del vestuario madridista, conocido por su humildad y su trato cercano con los aficionados. Su contrato con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2029 y, salvo sorpresa mayúscula, seguirá siendo una de las piezas centrales del proyecto blanco bajo José Mourinho la próxima temporada.
Este verano, sin embargo, su prioridad es Uruguay. Lleva el dorsal 8 en el Mundial 2026 y juega su segunda Copa del Mundo a los 27 años, en el mejor momento de su carrera. Si la Celeste hace ruido en el torneo, será en gran parte gracias al mediocampista que llegó al Madrid hace casi una década por cinco millones de euros y que hoy es uno de los jugadores más caros del planeta.