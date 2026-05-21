Mundial 2026: Listas completas de jugadores por país y selecciones
A unos días de que arranque el Mundial 2026, el torneo va tomando forma, gracias a que las selecciones nacionales de futbol dan a conocer sus lista de jugadores que participarán en la Copa del Mundo.
Conforme se acerca el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial, los equipos dan a conocer a sus futbolistas que lucharán por levantar la Copa. A continuación se enumeran las listas de las selecciones.
Listas de jugadores por país para el Mundial 2026
Grupo A
México
Prelista de 55 jugadores presentada el 12 de mayo
Porteros: Álex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúll Rangel (Chivas)
Defensas: Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscow), Edson álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sá;nchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey)
Mediocampistas: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (America), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (America), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca)
Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñoones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado(Chivas), Santiago Gimenez (Milan)
Director Técnico: Javier Aguirre
Sudáfrica
Por anunciarse
Director Técnico: Hugo Broos
Corea del Sur
Porteros: Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan).
Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN), Jin-seop Park (Zhejiang/CHN), Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT), Han-beom Lee (Midtjylland/DIN), Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU).
Mediocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City/ING), Seung-ho Paik (Birmingham/ING), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC), Ji-sung Eom (Swansea/ING), Kang-in Lee (PSG/FRA), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz/GER), In-beom Hwang (Feyenoord/NED), Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING).
Delanteros: Heung-min Son (LAFC/USA), Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR), Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN).
Director Técnico: Hong Myung-Bo
Chequia
Porteros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prague)
Defensas: Vladimir Coufal (TSG Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Tomáš Holeš; (Slavia Prague), Robin Hranáč; (TSG Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejcí; (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zelený; (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)
Mediocampistas: Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Prague), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský; (Viktoria Plzen)
Delanteros: Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomáš Chorý; (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Director Técnico: Miroslav Koubek
Grupo B
Canadá
Por anunciarse
Director Técnico: Jesse Marsch
Bosnia-Herzegovina
Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
Director Técnico: Sergej Barbarez
Qatar
Prelista anunciada el 12 de mayo
Porteros: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Defensas: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)
Mediocampistas: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
Delanteros: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar),Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)
Director Técnico: Julen Lopetegui
Suiza
Porteros: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo
Defensas: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer
Mediocampistas: Michel Aebischer, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Delanteros: Dan Ndoye, Noah Okafor, Breel Embolo, Rubén Vargas, Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Cedric Itten
Director Técnico: Murat Yakin
Grupo C
Brasil
Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
Defensas: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo)
Delanteros: Luiz Henrique (Zenit), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Neymar (Santos), Matheus Cunha (Manchester United), Igor Thiago (Brentford), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Jr. (Real Madrid)
Directo Técnico: Carlo Ancelotti
Marruecos
Por anunciarse
Director Técnico: Mohamed Ouahbi
Haití
Porteros: Johnny Placide (Bastia-FRA), Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard-FRA) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz-GER).
Defensas: Carlens Arcus (Angers-SCO), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem-BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks-USA), Martin Expérience (Nancy-FRA), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante-BEL). Ricardo Ade (Liga de Quito-ECU), Hannes Delcroix (Lugano-SUI), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II-SUI).
Mediocampistas: Leverton Pierre (Vizela-POR), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-GBR), Pierre Woodensky (Violette-HAI), y Dominique Simon (Tatran Presov-SVK).
Delanteros: Louicious Deedson (Dallas-USA), Ruben Providence (Almere City-NED), Josué Casimir (Auxerre-FRA), Derrick Etienne (Toronto-CAN), Wilson Isidor (Sunderland-GBR), Duckens Nazon (Esteghlal-IRI), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR), Yassin Fortune (Vizela-POR), Lenny Joseph (Ferencváros-HUN).
Director Técnico: Sebastien Migne
Escocia
Porteros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly
Defensas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Mediocampistas: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
Delanteros: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
Director Técnico: Steve Clarke
Grupo D
Estados Unidos
Por anunciarse
Director Técnico: Mauricio Pochettino
Australia
Por anunciarse
Director Técnico: Tony Popovic
Paraguay
Prelista anunciada el 12 de mayo
Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia), Carlos Coronel (Sao Paulo), Santiago Rojas (Nacional), Juan Espínola (Barracas Central)
Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moscow), Blas Riveros (Cerro Porteno), Alan Benitez (Libertad), Agustin Sandez (Rosario Central), Mateo Gamarra (Cruzeiro), Saul Salcedo (Newell's Old Boys), Jose Canale (Lanus), Diego León (Manchester United), Alexandro Maidana (Talleres), Alcides Benitez (Belgrano), Ronaldo Dejesus (Lanus), Alan Nuñez (Nacional)
Mediocampistas: Miguel Almirón (Atlanta United), Mathías Villasanti (Gremio), Kaku (Al Ain), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Galarza (Atlanta United), Robert Piris Da Motta (Cerro Porteno), Alvaro Campuzano (Libertad), Diego González (Atlas), Hugo Cuenca (Burgos), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Lucas Romero (Universidad de Chile), Enso González (Wolverhampton Wanderers), Ruben Lezcano (Olimpia)
Delanteros: Oscar Romero (Huracan), Ángel Romero (Boca Juniors), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente), Carlos Gonzalez (Independiente del Valle), Alex Arce> (Independiente Rivadavia), Adam Bareiro (Boca Juniors), Lorenzo Melgarejo (Libertad), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Ronaldo Martinez (Talleres), Gustavo Caballero (Portsmouth), Robert Morales (UNAM), Adrian Alcaraz (Olimpia), Rodney Redes (LDU Quito)
Director Técnico: Gustavo Alfaro
Turquía
Prelista anunciada el 18 de mayo
Porteros: Altay Bayindir (Manchester United), Ersin Destanoglu (Besiktas), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhhamed Sengezer (Basaksehir ), Ugurcan Çakir (Galatasaray )
Defensas: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Caglar Söyüncü(Fenerbahçe), Eren Elmali(Galatasaray), Ferdi Kadioglu(Brighton & Hove Albion), Merih Demiral(Al-Ahli Saudi), Mert Müldür(Fenerbahçe ), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal Saudi ), Zeki Çelik ( A. S. Roma )
Mediocampistas: Atakan Karazor(VfB Stuttgart), Demir Ege Tiknaz (Braga ), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán), Ismail Yüksek (Fenerbahçe ), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçu (Beşiktaş ), Salih Ozcan (Borussia Dortmund ), Aral Simsir (Midtjylland ), Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Fráncfort)
Delanteros: Deniz Gül (F. C. Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpaşa ), Kenan Yildiz (Juventus), Karem Akturkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Oguz Aydin), Yunus Akgün (Galatasaray) y Yusuf Sari (Başakşehir)
Director Técnico: Vincenzo Montella
Grupo E
Alemania
Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)
Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
Mediocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart)
Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle)
Director Técnico: Julian Nagelsmann
Curazao
Porteros: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room
Defensas: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo
Mediocampistas: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar'jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré , Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Jearl Margaritha
Director Técnico: Dick Advocaat
Costa de Marfil
Porteros: Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE).
Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (AJ Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Estrasburgo/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (AS Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR).
Mediocampistas: Seko Fofana (FC Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/RSA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO).
Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ENG), Yan Diomandé (RB Leipzig/GER), Oumar Diakité (Cercle Bruges/ BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ENG), Ange-Yoan Bony (Inter Milán/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/GER), Elye Wahi (OGC Niza/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP).
Director Técnico: Emerse Faé
Ecuador
Por anunciarse
Director Técnico: Sebastián Beccacece
Grupo F
Países Bajos
Por anunciarse
Director Técnico: Ronald Koeman
Japón
Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/ITA).
Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/BEL), Kou Itakura, Takehiro Tomiyasu (Ajax/NED), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/NED), Hiroki Ito (Bayern Múnich/GER), Ayumu Seko (Le Havre/FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/GER), Junnosuke Suzuki (Copenhague/DIN).
Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool/ING), Junya Ito (Genk/BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace/ING), Ritsu Doan (Eintracht Fráncfort/GER), Ao Tanaka (Leeds United/ING), Keito Nakamura (Stade de Reims/FRA), Kaishu Sano (Mainz 05/GER), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP).
Delanteros: Koki Ogawa (NEC Nimega/NED), Daizen Maeda (Celtic/ESC), Ayase Ueda (Feyenoord/NED), Yuito Suzuki (Friburgo/GER), Kento Shiogai (Wolfsburgo/GER), Keisuke Goto (Sint-Truiden/BEL).
Director Técnico: Hajime Moriyasu
Suecia
Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mediocampistas: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)
Director Técnico: Graham Potter
Túnez
Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
Defensas: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Omar Rekik (Maribor), Yan Valery (Young Boys), Ali Abdi (Nice), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Raed Chikhaoui (US Monastir), Adam Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)
Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Delanteros: Elias Achouri (Copenhagen), Ismaël Gharbi (Augsburg), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Elias Saad (Hannover 96)
Director Técnico: Sabri Lamouchi
Grupo G
Bélgica
Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea)
Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt),
Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin> (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Director Técnico: Rudi Garcia
Egipto
Prelista anunciada el 21 de mayo
Porteros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
Defensas: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).
Mediocampistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo).
Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).
Director Técnico: Hossam Hassan
Irán
Prelista anunciada el 18 de mayo
Porteros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis), Mohammed Khalifeh (Aluminium Arak)
Defensas: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoka Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
Mediocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostovv), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
Delanteros: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Hadi Habibinejad (Chadormalou), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Amirhossein Mahmoudi (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan), Mehdi Taremi (Olympiacos)
Director Técnico: Amir Ghalenoei
Nueva Zelanda
Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)
Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)
Mediocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Director Técnico: Darren Bazeley
Grupo H
España
Por anunciarse
Director Técnico: Luis de la Fuente
Cabo Verde
Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)
Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)
Mediocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)
Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
Director Técnico: Bubista
Uruguay
Por anunciarse
Director Técnico: Marcelo Bielsa
Arabia Saudita
Por anunciarse
Director Técnico: Georgios Donis
Grupo I
Francia
Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Koundé; (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)
Mediocampistas: N'Golo Kanté; (Fenerbahçe), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Delanteros: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), (Paris Saint-Germain),Desiré; Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Internazionale)
Director Técnico: Didier Deschamps
Senegal
Porteros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza)
Defensas: Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)
Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern)
Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)
Director Técnico: Pape Thiaw
Irak
Por anunciarse
Director Técnico: Graham Arnold
Noruega
Por anunciarse
Director Técnico: Stale Solbakken
Grupo J
Argentina
Prelista anunciada el 11 de mayo
Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate)
Defensas: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburger), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marseille), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club)
Mediocampistas: Máximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolas Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Barco (Strasbourg)
Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matías Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter Milan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma)
Director Técnico: Lionel Scaloni
Argelia
Por anunciarse
Director Técnico: Vladimir Petkovic
Austria
Porteros: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby)
Defensas: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottehham), Stefan Posch (Mainz 05), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia)
Mediocampistas: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munich), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC)
Delanteros: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)
Director Técnico: Ralf Rangnick
Jordania
Prelista anunciada el 18 de mayo
Porteros: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Ahmad Al-Juiadi (Shabab Al-Ordon), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)
Defensas: Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al-Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Mohammed Abu Hashish (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Saed Al-Rosna (Al-Hussein), Ahmad Assaf (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
Mediocampistas: Mohammed Al-Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi (Al-Hussein), Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
Delanteros: Mohammed Abu Zraiq (Raja Casablanca), Mousa Al-Tamari (Rennes), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Olwan (Al-Sailiaya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
Director Técnico: Jamal Sellami
Grupo K
Portugal
Porteros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho ( Gençlerbirliği)
Defensas: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica)
Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)
Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisbon).
Director Técnico: Roberto Martinez
RD Congo
Porteros: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)
Defensas: Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Aaron Tshibola (Kilmarnock), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Dylan Batubinsika (AEL)
Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland), Charles Pickel (Espanyol), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Meschak Elia (Alanyaspor), Brian Cipenga (Castellón), Gaël Kakuta (AEL), Théo Bongonda (Spartak Moscow)
Delanteros: Simon Banza (Al Jazira), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Real Betis)
Director Técnico: Sebastien Desabre
Uzbekistán
Prelista anunciada el 5 de mayo
Porteros: Vladimir Nazarov (Pakhtakor), Utkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (AGMK), Abduvokhid Nematov (Nasaf)
Defensas: Ibrohimkhalil Yuldoshev (Neftchi), Avazbek Ulmasaliev (AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal), Mukhammadkodir Hamraliev (Pakhtakor), Umarbek Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon), Diyor Ortikboev (Khorazm)
Mediocampistas: Kuvondik Ruziev (Neftchi), Sherzod Esanov (Buxoro), Nodirbek Abdurazzokov (AGMK), Odiljon Khamrobekov (Tractor), Umarali Rakhmonaliev (Sabah), Alisher Odilov (Neftchi), Sardorbek Rakhmonov (Nasaf), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiana), Azizjon Ganiev (Al Bataeh)
Delanteros: Abbosek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis), Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), Azizbek Amonov (Buxoro), Khusain Norchaev (Navbahor), Sherzod Temirov (Erbil), Igor Sergeev (Persepolis), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
Director Técnico: Fabio Cannavaro
Colombia
Prelista anunciada el 14 de mayo
Porteros: David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul)
Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jhon Lucumi (Bologna), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari), Cristian Borja (Club América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Deiver Machado (Nantes<), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhohan Romana (San Lorenzo), Andrés Román (Atlético Nacional)
Mediocampistas: Jorge Carrascal (Flamengo), Sebastian Gómez (Coritiba), (Atético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Athletico Paranaense), Jordan Barrera (Botafogo), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburg), Juan Cuadrado (Pisa), Yaser Asprilla (Galatasaray), James Rodríguez (Minnesota United)
Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Suárez (Sporting CP), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jhon Durán (Zenit St. Petersburg), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Rafael Santos Borré (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Cucho Hernández (Real Betis)
Director Técnico: Nestor Lorenzo
Grupo L
Inglaterra
Por anunciarse
Director Técnico: Thomas Tuchel
Croacia
Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kobenhavn), Ivor Pandur (Hull City)
Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg)
Mediocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)
Director Técnico: Zlatko Dalic
Ghana
Por anunciarse
Director Técnico: Carlos Queiroz
Panamá
Por anunciarse
Director Técnico: Thomas Christiansen