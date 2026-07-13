FIFA le permitió a Argentina usar un brazalete de luto, pero a Francia no
Durante el Mundial 2026, la FIFA rechazó la solicitud de Francia de usar brazaletes negros en homenaje a la madre de su entrenador, Didier Deschamps. Sin embargo, el organismo sí autorizó a Argentina para portarlos durante su último partido.
El pasado 23 de junio, la Federación Francesa de Fútbol informó sobre el deceso de la madre de su seleccionador nacional. Por este motivo, se le permitió al estratega regresar por unos días a su país. Además, de acuerdo con L'Équipe, la federación pidió al máximo organismo del fútbol que su equipo pudiera portar una banda conmemorativa en el juego ante Noruega de la tercera fecha como una muestra protocolaria de apoyo, acto que no le fue permitido.
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El detalle está en que el sábado 11 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó el deceso del exjugador Antonio Rattín a la edad de 89 años. Pero a diferencia de Francia, su solicitud para portar este distintivo sí fue aceptada. Es por este motivo que Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y las demás estrellas de la Albiceleste fueron vistos portándolo en el duelo ante Suiza celebrado ese mismo día.
¿Por qué la FIFA aceptó la solicitud de Argentina y la de Francia no?
Aunque no hay un comunicado oficial que explique esta situación, de forma extraoficial se ha dicho que se aceptó el homenaje a Rattín ya que fue una figura directamente relacionada con la historia del fútbol mundial. Cabe recordar que fue multicampeón en Argentina y una pieza histórica de las Copas Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Mientras tanto, el caso de Francia se limitó a un aspecto familiar.
Aun así, el tema de la madre de Deschamps no pasó desapercibido. Incluso, la FIFA sí permitió que se llevara a cabo un minuto de silencio en aquel juego ante Noruega, en el que participaron ambos conjuntos y los aficionados en el estadio.